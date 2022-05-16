П'ять нарядів королеви. Як Єлизавета II відзначала свої ювілеї правління

Які вбрання вибирала королева Великобританії, щоб відзначити ювілейні дати сходження на престол.

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Цього року Єлизавета ІІ відзначає Платиновий ювілей правління. Королева Великобританії стала першим монархом в історії країни, який дожив до такої дати. Незважаючи на похилий вік, у вихідні Єлизавета II відвідала першу офіційну урочистість з нагоди круглої дати — грандіозне кінне шоу. Монархиня планує бути присутнім і на інших заходах, зокрема на кульмінації свята, яке пройде з 2 по 5 червня.

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Фокус згадує, як Єлизавета ІІ відзначала попередні ювілейні дати свого правління.

Діамантовий ювілей

У 2012 році королева Великобританії відзначала шістдесятиріччя від дня сходження на престол. Вона стала другим в історії країни монархом після королеви Вікторії, який відсвяткував таку дату. На честь Діамантового ювілею у країні проходили всілякі пам'ятні заходи протягом усього року. Кульмінацією святкування були чотири дні на початку червня.

Однією з найяскравіших подій став барвистий парад із тисячі човнів та суден, центральне місце в якому займала королівська баржа Spirit of Chartwell ("Дух Чартвелла") з Єлизаветою II та членами королівської родини. Подібний парад попереднього разу проводили в середині XVII століття.

Для урочистого заходу королева обрала біле вбрання зі срібними та золотими клепками та незвичайний капелюшок у тон. Доповнювали королівський аутфіт перлове намисто у три нитки та брошка у вигляді срібної зірки, яку монархиня прикріпила на ліве плече.

[ + – ] Королева Великобританії під час святкування Діамантового ювілею правління Фото: Getty Images

Також важливим заходом під час чотириденних урочистостей з нагоди Діамантового ювілею королеви був молебень подяки у соборі Святого Павла, після якого відбулася королівська процесія лондонськими вулицями та вихід Єлизавети II на балкон Букінгемського палацу. Поруч із монархинею були принц Чарльз, його дружина Камілла, принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон та принц Гаррі.

[ + – ] Королева Єлизавета II із сім'єю на балконі Букінгемського палацу Фото: Getty Images

Для молебню подяки королева обрала костюм із найтоншого блідо-бірюзового шовку, розшитий крихітними візерунками у формі зірочок. Доповнював образ Єлизавети II капелюшок та рукавички. На грудях у неї була приколота дорогоцінна брошка, що складається з двох діамантів найбільшого у світі алмазу "Куллінан". У королівській сім'ї цю брошку жартівливо називають Granny's Chips (можна перекласти як "бабусині уламки"), маючи на увазі, що діаманти були відколоті від величезного алмазу.

[ + – ] Королева Єлизавета II під час молебню подяки з нагоди Діамантового ювілею сходження на престол Фото: Getty Images

Золотий ювілей

2002 року королева Великобританії відзначала 50-річчя сходження на трон. Основні свята традиційно проходили на початку червня. Однією з найбільш пам'ятних подій була поява Єлизавета II і принца Філіпа в золотій чотиритонній кареті ХVIII століття вартістю мільйон доларів, запряженої вісімкою коней. Разом із чоловіком королева відвідала молебень подяки у соборі Святого Павла, після чого вирушила на святковий парад на свою честь, у якому взяли участь близько 20 тисяч людей. На завершення свят над Букінгемським палацом промайнули 26 літаків, серед яких був надзвуковий авіалайнер "Конкорд".

[ + – ] Королева Єлизавета II прибула на молебень подяки у золотій кареті Фото: Getty Images

Для урочистого дня королева обрала синю сукню з капелюшком у тон та білими рукавичками. Образ Єлизавети II доповнювали перлинні нитки та брошка Лілія.

[ + – ] Королева Великобританії відвідала молебень подяки у 2002 році з нагоди свого Золотого ювілею Фото: Getty Images

Рубіновий ювілей

Відзначаючи 40-річчя від дня сходження на престол у 1992 році, королева Єлизавета II назвала той рік "жахливим" і підкреслила, що навряд чи колись згадуватиме про нього із задоволенням.

"1992 рік — це не той рік, на який я оглядатимуся з неприхованим задоволенням", — говорила королева. Справа в тому, що незадовго до Рубіного ювілею королеви її сім'я пережила розлучення принца Ендрю з Сарою Фергюсон, розлучення дочки королеви, принцеси Анни, а також публікацію відвертої біографії принцеси Діани, в якій описувалися подробиці її нещасливого шлюбу з принцом Чарльзом і, на завершення — пожежа у Віндзорському замку.

Свою знамениту промову під назвою "Annus Horribilis", в якій королева з жалем згадала всі важкі події 1992 року, вона вимовила в Ратуші, обравши для цієї події темно-зелене плаття та капелюх у тон. На шиї у королеви були перлинні нитки, а на плечі зліва приколота брошка.

[ + – ] Королева виголошує промову про важкий 1992 року Фото: Getty Images

Урочистості з нагоди 40-річчя сходження на престол таки відбулися. Королева блищала в синій бальній сукні з короною на голові.

[ + – ] Королева на балу з нагоди її 40-ї річниці правління Фото: Getty Images

Того року вона з'являлася на багатьох офіційних заходах у розкішному вбранні. Так, наприклад, королева відвідала офіційний візит до Франції. Для урочистого заходу в Єлисейському палаці королева обрала білу вечірню сукню, розшиту сріблом від дизайнера Яна Томаса. Доповнили образ тіару Girls of Great Britain and Ireland королеви Марії та намисто короля Саудівської Аравії Фейсала.

[ + – ] Королева Великобританії з офіційним візитом до Франції 1992 року Фото: Getty Images

Фокус писав раніше про те, що королева Єлизавета II вперше за 59 років пропустила церемонію відкриття парламенту через слабке здоров'я.