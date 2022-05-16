П'ять нарядів королеви. Як Єлизавета II відзначала свої ювілеї правління
Які вбрання вибирала королева Великобританії, щоб відзначити ювілейні дати сходження на престол.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Цього року Єлизавета ІІ відзначає Платиновий ювілей правління. Королева Великобританії стала першим монархом в історії країни, який дожив до такої дати. Незважаючи на похилий вік, у вихідні Єлизавета II відвідала першу офіційну урочистість з нагоди круглої дати — грандіозне кінне шоу. Монархиня планує бути присутнім і на інших заходах, зокрема на кульмінації свята, яке пройде з 2 по 5 червня.
Фокус згадує, як Єлизавета ІІ відзначала попередні ювілейні дати свого правління.
Діамантовий ювілей
У 2012 році королева Великобританії відзначала шістдесятиріччя від дня сходження на престол. Вона стала другим в історії країни монархом після королеви Вікторії, який відсвяткував таку дату. На честь Діамантового ювілею у країні проходили всілякі пам'ятні заходи протягом усього року. Кульмінацією святкування були чотири дні на початку червня.
Однією з найяскравіших подій став барвистий парад із тисячі човнів та суден, центральне місце в якому займала королівська баржа Spirit of Chartwell ("Дух Чартвелла") з Єлизаветою II та членами королівської родини. Подібний парад попереднього разу проводили в середині XVII століття.
Для урочистого заходу королева обрала біле вбрання зі срібними та золотими клепками та незвичайний капелюшок у тон. Доповнювали королівський аутфіт перлове намисто у три нитки та брошка у вигляді срібної зірки, яку монархиня прикріпила на ліве плече.
Також важливим заходом під час чотириденних урочистостей з нагоди Діамантового ювілею королеви був молебень подяки у соборі Святого Павла, після якого відбулася королівська процесія лондонськими вулицями та вихід Єлизавети II на балкон Букінгемського палацу. Поруч із монархинею були принц Чарльз, його дружина Камілла, принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон та принц Гаррі.
Для молебню подяки королева обрала костюм із найтоншого блідо-бірюзового шовку, розшитий крихітними візерунками у формі зірочок. Доповнював образ Єлизавети II капелюшок та рукавички. На грудях у неї була приколота дорогоцінна брошка, що складається з двох діамантів найбільшого у світі алмазу "Куллінан". У королівській сім'ї цю брошку жартівливо називають Granny's Chips (можна перекласти як "бабусині уламки"), маючи на увазі, що діаманти були відколоті від величезного алмазу.
Золотий ювілей
2002 року королева Великобританії відзначала 50-річчя сходження на трон. Основні свята традиційно проходили на початку червня. Однією з найбільш пам'ятних подій була поява Єлизавета II і принца Філіпа в золотій чотиритонній кареті ХVIII століття вартістю мільйон доларів, запряженої вісімкою коней. Разом із чоловіком королева відвідала молебень подяки у соборі Святого Павла, після чого вирушила на святковий парад на свою честь, у якому взяли участь близько 20 тисяч людей. На завершення свят над Букінгемським палацом промайнули 26 літаків, серед яких був надзвуковий авіалайнер "Конкорд".
Для урочистого дня королева обрала синю сукню з капелюшком у тон та білими рукавичками. Образ Єлизавети II доповнювали перлинні нитки та брошка Лілія.
Рубіновий ювілей
Відзначаючи 40-річчя від дня сходження на престол у 1992 році, королева Єлизавета II назвала той рік "жахливим" і підкреслила, що навряд чи колись згадуватиме про нього із задоволенням.
"1992 рік — це не той рік, на який я оглядатимуся з неприхованим задоволенням", — говорила королева. Справа в тому, що незадовго до Рубіного ювілею королеви її сім'я пережила розлучення принца Ендрю з Сарою Фергюсон, розлучення дочки королеви, принцеси Анни, а також публікацію відвертої біографії принцеси Діани, в якій описувалися подробиці її нещасливого шлюбу з принцом Чарльзом і, на завершення — пожежа у Віндзорському замку.
Свою знамениту промову під назвою "Annus Horribilis", в якій королева з жалем згадала всі важкі події 1992 року, вона вимовила в Ратуші, обравши для цієї події темно-зелене плаття та капелюх у тон. На шиї у королеви були перлинні нитки, а на плечі зліва приколота брошка.
Урочистості з нагоди 40-річчя сходження на престол таки відбулися. Королева блищала в синій бальній сукні з короною на голові.
Того року вона з'являлася на багатьох офіційних заходах у розкішному вбранні. Так, наприклад, королева відвідала офіційний візит до Франції. Для урочистого заходу в Єлисейському палаці королева обрала білу вечірню сукню, розшиту сріблом від дизайнера Яна Томаса. Доповнили образ тіару Girls of Great Britain and Ireland королеви Марії та намисто короля Саудівської Аравії Фейсала.
Фокус писав раніше про те, що королева Єлизавета II вперше за 59 років пропустила церемонію відкриття парламенту через слабке здоров'я.