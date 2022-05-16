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Пять нарядов королевы. Как Елизавета II отмечала свои юбилеи правления

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Елизавета II, королева Великобритании
Фото: Getty Images | Елизавета II в этом году отмечает Платиновый юбилей правления

Какие наряды выбирала королева Великобритании, чтобы отметить юбилейные даты восхождения на престол.

В этом году Елизавета II отмечает Платиновый юбилей правления. Королева Великобритании стала первым монархом в истории страны, дожившим до такой даты. Несмотря на преклонный возраст, на выходных Елизавета II посетила первое официальное торжество по случаю круглой даты — грандиозное конное шоу. Монарх планирует присутствовать и на других мероприятиях, в том числе на кульминации празднества, которое пройдет со 2 по 5 июня.

Фокус вспоминает, как Елизавета II отмечала предыдущие юбилейные даты своего правления.

Бриллиантовый юбилей

В 2012 году королева Великобритании отмечала шестидесятилетия со дня восхождения на престол. Она стала вторым в истории страны монархом после королевы Виктории, отпраздновавшим такую дату. В честь Бриллиантового юбилея в стране проходили всевозможные памятные мероприятия в течение всего года. Кульминацией празднования были четыре дня в начале июня.

Одним из наиболее ярких событий стал красочный парад из тысячи лодок и судов, центральное место в котором занимала королевская баржа Spirit of Chartwell ("Дух Чартвелла") с Елизаветой II и членами королевской семьи. Подобный парад в предыдущий раз проводили в середине XVII века.

Для торжественного мероприятия королева выбрала белый наряд с серебряными и золотыми клепками и необычную шляпку в тон. Дополняли королевский аутфит жемчужное ожерелье в три нити и брошь в виде серебряной звезды, которую монарх прикрепила на левое плечо.

Королева Великобритании во время празднования Бриллиантового юбилея правления
Королева Великобритании во время празднования Бриллиантового юбилея правления
Фото: Getty Images

Также важным мероприятием во время четырехдневных торжеств по случаю Бриллиантового юбилея королевы был благодарственный молебен в соборе Святого Павла, за которым последовала королевская процессия по лондонским улицам и выход Елизаветы II на балкон Букингемского дворца. Рядом с монархом были принц Чарльз, его супруга Камилла, принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и принц Гарри.

Королева Елизавета II с семьей на балконе Букингемского дворца
Королева Елизавета II с семьей на балконе Букингемского дворца
Фото: Getty Images

Для благодарственного молебна королева выбрала костюм из тончайшего бледно-бирюзового шелка, расшитый крошечными узорами в форме звездочек. Дополнял образ Елизаветы II шляпка и перчатки. На груди у нее была приколота драгоценная брошь, состоящая из двух бриллиантов самого крупного в мире алмаза "Куллинан". В королевской семье эту брошь шутливо называют Granny’s Chips (можно перевести как "бабушкины осколки"), имея в виду, что бриллианты были отколоты от громадного алмаза.

Королева Елизавета II во время благодарственного молебна по случаю Бриллиантового юбилея восхождения на престол
Королева Елизавета II во время благодарственного молебна по случаю Бриллиантового юбилея восхождения на престол
Фото: Getty Images

Золотой юбилей

В 2002 году королева Великобритании отмечала 50-летие восхождения на трон. Основные празднества традиционно проходили в начале июня. Одним из самых запоминающихся событий было появление Елизавета II и принца Филиппа в золотой четырехтонной карете ХVIII века, стоимостью миллион долларов, запряженной восьмеркой лошадей. Вместе с супругом королева посетила благодарственный молебен в соборе Святого Павла, после чего отправилась на праздничный парад в свою честь, в котором приняли участие около 20 тысяч человек. В завершении празднеств над Букингемским дворцом пронеслись 26 самолетов, среди которых был сверхзвуковой авиалайнер "Конкорд".

Королева Елизавета II прибыла на благодарственный молебен в золотой карете
Королева Елизавета II прибыла на благодарственный молебен в золотой карете
Фото: Getty Images

Для торжественного дня королева выбрала синее платье с шляпкой в тон и белыми перчатками. Образ Елизаветы II дополняли жемчужные нити и брошь Лилия.

Королева Великобритании посетила благодарственный молебен в 2002 году по случаю своего Золотого юбилея
Королева Великобритании посетила благодарственный молебен в 2002 году по случаю своего Золотого юбилея
Фото: Getty Images

Рубиновый юбилей

Отмечая 40-летие со дня восхождения на престол в 1992 году, королева Елизавета II назвала тот год "ужасным" и подчеркнула, что вряд ли когда-нибудь будет вспоминать о нем с удовольствием.

"1992 год — это не тот год, на который я буду оглядываться с нескрываемым удовольствием", — говорила королева. Дело в том, что незадолго до Рубиного юбилея королевы ее семья пережила развод принца Эндрю с Сарой Фергюсон, развод дочери королевы, принцессы Анны, а также публикацию откровенной биографии принцессы Дианы, в которой описывались подробности ее несчастливого брака с принцем Чарльзом, и в завершение — пожар в Виндзорском замке.

Cвою знаменитую речь под названием "Annus Horribilis", в которой королева с сожалением вспомнила все тяжелые события 1992 года, она произнесла в Ратуше, выбрав для этого события темно-зеленое платье и шляпу в тон. На шее у королевы были жемчужные нити, а на плече слева приколота брошь.

Королева произносит речь о тяжелом 1992 году
Королева произносит речь о тяжелом 1992 году
Фото: Getty Images

Торжества по случаю 40-летия восхождения на престол все-таки состоялись. Королева блистала в синем бальном платье с короной на голове.

Королева на балу по случаю ее 40-й годовщины правления
Королева на балу по случаю ее 40-й годовщины правления
Фото: Getty Images

В тот год она появлялась на многих официальных мероприятиях в роскошных нарядах. Так, например, королева побывала с официальным визитом во Францию. Для торжественного мероприятия в Елисеевском дворце королева выбрала белое вечернее платье, расшитое серебром от дизайнера Яна Томаса. Дополнили образ тиара Girls of Great Britain and Ireland королевы Марии и ожерелье короля Саудовской Аравии Фейсала.

Королева Великобритании с официальным визитом во Францию в 1992 году
Королева Великобритании с официальным визитом во Францию в 1992 году
Фото: Getty Images

Фокус писал ранее о том, что королева Елизавета II впервые за 59 лет пропустила церемонию открытия парламента из-за слабого здоровья.