Пять нарядов королевы. Как Елизавета II отмечала свои юбилеи правления

Какие наряды выбирала королева Великобритании, чтобы отметить юбилейные даты восхождения на престол.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В этом году Елизавета II отмечает Платиновый юбилей правления. Королева Великобритании стала первым монархом в истории страны, дожившим до такой даты. Несмотря на преклонный возраст, на выходных Елизавета II посетила первое официальное торжество по случаю круглой даты — грандиозное конное шоу. Монарх планирует присутствовать и на других мероприятиях, в том числе на кульминации празднества, которое пройдет со 2 по 5 июня.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Фокус вспоминает, как Елизавета II отмечала предыдущие юбилейные даты своего правления.

Бриллиантовый юбилей

В 2012 году королева Великобритании отмечала шестидесятилетия со дня восхождения на престол. Она стала вторым в истории страны монархом после королевы Виктории, отпраздновавшим такую дату. В честь Бриллиантового юбилея в стране проходили всевозможные памятные мероприятия в течение всего года. Кульминацией празднования были четыре дня в начале июня.

Одним из наиболее ярких событий стал красочный парад из тысячи лодок и судов, центральное место в котором занимала королевская баржа Spirit of Chartwell ("Дух Чартвелла") с Елизаветой II и членами королевской семьи. Подобный парад в предыдущий раз проводили в середине XVII века.

Для торжественного мероприятия королева выбрала белый наряд с серебряными и золотыми клепками и необычную шляпку в тон. Дополняли королевский аутфит жемчужное ожерелье в три нити и брошь в виде серебряной звезды, которую монарх прикрепила на левое плечо.

[ + – ] Королева Великобритании во время празднования Бриллиантового юбилея правления Фото: Getty Images

Также важным мероприятием во время четырехдневных торжеств по случаю Бриллиантового юбилея королевы был благодарственный молебен в соборе Святого Павла, за которым последовала королевская процессия по лондонским улицам и выход Елизаветы II на балкон Букингемского дворца. Рядом с монархом были принц Чарльз, его супруга Камилла, принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и принц Гарри.

[ + – ] Королева Елизавета II с семьей на балконе Букингемского дворца Фото: Getty Images

Для благодарственного молебна королева выбрала костюм из тончайшего бледно-бирюзового шелка, расшитый крошечными узорами в форме звездочек. Дополнял образ Елизаветы II шляпка и перчатки. На груди у нее была приколота драгоценная брошь, состоящая из двух бриллиантов самого крупного в мире алмаза "Куллинан". В королевской семье эту брошь шутливо называют Granny’s Chips (можно перевести как "бабушкины осколки"), имея в виду, что бриллианты были отколоты от громадного алмаза.

[ + – ] Королева Елизавета II во время благодарственного молебна по случаю Бриллиантового юбилея восхождения на престол Фото: Getty Images

Золотой юбилей

В 2002 году королева Великобритании отмечала 50-летие восхождения на трон. Основные празднества традиционно проходили в начале июня. Одним из самых запоминающихся событий было появление Елизавета II и принца Филиппа в золотой четырехтонной карете ХVIII века, стоимостью миллион долларов, запряженной восьмеркой лошадей. Вместе с супругом королева посетила благодарственный молебен в соборе Святого Павла, после чего отправилась на праздничный парад в свою честь, в котором приняли участие около 20 тысяч человек. В завершении празднеств над Букингемским дворцом пронеслись 26 самолетов, среди которых был сверхзвуковой авиалайнер "Конкорд".

[ + – ] Королева Елизавета II прибыла на благодарственный молебен в золотой карете Фото: Getty Images

Для торжественного дня королева выбрала синее платье с шляпкой в тон и белыми перчатками. Образ Елизаветы II дополняли жемчужные нити и брошь Лилия.

[ + – ] Королева Великобритании посетила благодарственный молебен в 2002 году по случаю своего Золотого юбилея Фото: Getty Images

Рубиновый юбилей

Отмечая 40-летие со дня восхождения на престол в 1992 году, королева Елизавета II назвала тот год "ужасным" и подчеркнула, что вряд ли когда-нибудь будет вспоминать о нем с удовольствием.

"1992 год — это не тот год, на который я буду оглядываться с нескрываемым удовольствием", — говорила королева. Дело в том, что незадолго до Рубиного юбилея королевы ее семья пережила развод принца Эндрю с Сарой Фергюсон, развод дочери королевы, принцессы Анны, а также публикацию откровенной биографии принцессы Дианы, в которой описывались подробности ее несчастливого брака с принцем Чарльзом, и в завершение — пожар в Виндзорском замке.

Cвою знаменитую речь под названием "Annus Horribilis", в которой королева с сожалением вспомнила все тяжелые события 1992 года, она произнесла в Ратуше, выбрав для этого события темно-зеленое платье и шляпу в тон. На шее у королевы были жемчужные нити, а на плече слева приколота брошь.

[ + – ] Королева произносит речь о тяжелом 1992 году Фото: Getty Images

Торжества по случаю 40-летия восхождения на престол все-таки состоялись. Королева блистала в синем бальном платье с короной на голове.

[ + – ] Королева на балу по случаю ее 40-й годовщины правления Фото: Getty Images

В тот год она появлялась на многих официальных мероприятиях в роскошных нарядах. Так, например, королева побывала с официальным визитом во Францию. Для торжественного мероприятия в Елисеевском дворце королева выбрала белое вечернее платье, расшитое серебром от дизайнера Яна Томаса. Дополнили образ тиара Girls of Great Britain and Ireland королевы Марии и ожерелье короля Саудовской Аравии Фейсала.

[ + – ] Королева Великобритании с официальным визитом во Францию в 1992 году Фото: Getty Images

Фокус писал ранее о том, что королева Елизавета II впервые за 59 лет пропустила церемонию открытия парламента из-за слабого здоровья.