Проблемы со здоровьем. Елизавета II впервые пропустила церемонию открытия парламента

Все дело в плохом самочувствии Ее Величества.

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Ее Величество должна была присутствовать на церемонии открытия парламента во вторник, 10 мая, но из-за проблем со здоровьем впервые за 59 лет ее заменит принц Чарльз. Наследник британского престола прочитает речь от имени Ее Величества. Об этом пишет Hellomagazine со ссылкой на Букингемский дворец.

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По информации издания, во Дворце сообщили, что королева Великобритании продолжает испытывать эпизодические проблемы с передвижением и, проконсультировавшись со своими врачами, неохотно решила, что не будет присутствовать на государственном открытии парламента.

"По просьбе Ее Величества и с согласия соответствующих властей принц Уэльский зачитает речь королевы от имени Ее Величества с участием герцога Кембриджского", — заявили в Букингемском дворце.

В издании отмечают, что это будет первое участие принца Уильяма в подобном мероприятии.

Королевский трон в Палате лордов во время церемонии будет пустым — принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз сядут на свои обычные места. При этом Корону Британской империи, в которой Елизавета II обычно зачитывает обращение, привезут в парламент.

Напомним, совсем скоро королева Великобритании отпразднует свой Платиновый юбилей — Елизавета II правит страной 70 лет. На торжественном мероприятии она впервые познакомится со своей правнучкой Лилибет Дианой — дочерью принца Гарри и Меган Маркл, которая родилась в прошлом году в США.

Герцог и герцогиня Сассекские намерены посетить юбилей Елизаветы II, несмотря на опасения со стороны семьи о том, что супруги захотят устроить провокации, чтобы привлечь к себе внимание прессы.

Как писал ранее Фокус, у принца Гарри и Меган Маркл трудные отношения с королевской семьей. Ходили слухи, что принц Уильям хотел бы наладить отношения с братом, но боится, что их частные разговоры могут попасть в документальный фильм Netflix, ведь съемочная группа будет сопровождать знаменитого внука Елизаветы II и его супругу во время их поездки в Великобританию.