Том Круз відвідав платиновий ювілей королеви Єлизавети

Королева вирушила на Королівське кінне шоу у Віндзорі в межах святкування свого платинового ювілею і до неї приєдналися багато зірок.

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96-річна королева Єлизавета II із помпою почала святкувати свій Платиновий ювілей. І вже відвідала Королівське кінне шоу у Віндзорі. До неї приєдналися онука, леді Луїза, дочка принца Едварда, та зірки кіно: Том Круз, Гелен Міррен і Денієл Льюїс. Про це пише Daily Mail.

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Леді Луїза Віндзор проїхала в кінному екіпажі, присвятивши цей епізод дідусеві, покійному принцу Філіпу та викликавши сльози на очах у королеви.

Гелен Міррен з'явилася в образі королеви Єлизавети I. До речі, раніше акторка виконувала роль керівного монарха в драмі "Королева" (2006).

[ + – ] Королева Єлизавета на своєму Платиновому ювілеї Фото: Getty Images

Крузу дісталася почесна роль ведучого. Він представив те, що, за його словами, стало "одним із найбільш захопливих показів", оголосивши про виступ Королівської кінної артилерії Королівського загону.

Голлівудська зірка Том Круз сказав, що для нього "справжня честь і привілей" брати участь у святкуванні платинового ювілею королеви у Віндзорі. Він сказав: "Те, чого досягла королева, є історичною подією".

"Вона зустрічалася з президентами, світовими лідерами, людьми з усіх верств суспільства. Не тільки американці, а й увесь світ знає про гідність, відданість і доброту. Саме це я відчуваю, говорячи про королеву. Я той, хто розуміє її позицію, яку вона зберегла протягом усієї історії, яка була просто екстраординарною за останні 70 років", — повідомив Том Круз.

[ + – ] Том Круз на Платиновому ювілеї королеви Єлизавети

Сам він знаходиться у Великій Британії не лише заради королівського платинового ювілею. Він просуває свій новий фільм "Найкращий стрілець: Маверік". За що його вже розкритикували журналісти: нібито, з'явившись у Віндзорі, де на нього вже чекав натовп фанатів, Том Круз перетягнув частину уваги на себе, що недозволено в такий важливий для королеви день.

До речі, сама Єлизавета з'явилася на святкуванні з тростиною, у блакитній сукні, розшитій срібною ниткою і затишній пашміні. Вона не одягла капелюшка і прибула на шоу на Range Rover у супроводі молодшого сина — принца Едварда, графа Вессекського.