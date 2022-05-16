Том Круз посетил платиновый юбилей королевы Елизаветы

Королева отправилась на Королевское конное шоу в Виндзоре в рамках празднования своего платинового юбилея и к ней присоединились многие звезды

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96-летняя королева Елизавета II с помпой начала праздновать свой Платиновый юбилей. И уже посетила Королевское конное шоу в Виндзоре. К ней присоединились внучка, леди Луиза, дочь принца Эдварда, и звезды кино: Том Круз, Хелен Миррен и Дэниел Льюис. Об этом пишет Daily Mail.

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Леди Луиза Виндзор проехала в конном экипаже, посвятив этот эпизод дедушке, покойному принцу Филиппу и вызвав слезы на глазах у королевы.

Хелен Миррен появилась в образе королевы Елизаветы I. К слову, ранее актриса исполняла роль ныне правящего монарха в драме "Королева" (2006).

[ + – ] Королева Елизавета на своем Платиновом юбилее Фото: Getty Images

Крузу досталась почетная роль ведущего. Он представил то, что по его словам стало "одним из самых захватывающих показов", объявив о выступлении Королевской конной артиллерии Королевского отряда.

Голливудская звезда Том Круз сказал, что для него "настоящая честь и привилегия" участвовать в праздновании платинового юбилея королевы в Виндзоре. Он сказал: "То, чего добилась королева, является историческим событием".

"Она встречалась с президентами, мировыми лидерами, людьми из всех слоев общества. Не только американцы, но и весь мир знает о достоинстве, преданности и доброте. Именно это я испытываю, говоря о королеве. Я тот, кто понимает ее позицию, которую она сохранила на протяжении всей истории, которая была просто экстраординарной за последние 70 лет", — сообщил Том Круз.

[ + – ] Том Круз на Платиновом юбилее королевы Елизаветы

Сам он находится в Великобритании не только ради королевского платинового юбилея. Он продвигает свой новый фильм "Топ Ган: Мэверик". За что его уже раскритиковали журналисты: якобы, появившись в Виндзоре, где его уже поджидала толпа фанатов, Том Круз перетянул часть внимания на себя, что непозволительно в такой важный для королевы день.

К слову, сама Елизавета появилась на праздновании с тростью, в голубом платье, расшитом серебряной нитью и уютной пашмине. Она не надела шляпку и прибыла на шоу на Range Rover в сопровождении младшего сына — принца Эдварда, графа Уэссекского.