Єлизавета II з тростиною з'явилася на святкуванні свого Платинового ювілею

Монарх була в хорошому настрої і багато посміхалася.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

На вихідних у Віндзорському замку влаштували грандіозне кінне шоу просто неба з нагоди 70-річчя сходження на трон Єлизавети II. До останнього організатори не знали, чи з'явиться королева на першому офіційному святкуванні на честь власного ювілею, адже 96-річному монарху все складніше самостійно пересуватися через проблеми зі здоров'ям.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На щастя, Єлизавета II відвідала захід, який став закриттям Royal Horse Show. Королева була в чудовому настрої та обдарувала своїх підданих радісною посмішкою. Про це повідомляє Daily mail.

Єлизавета II прибула на шоу на власному Range Rover під звуки національного гімну в супроводі молодшого сина, принца Едварда, його дружини, графині Софі Вессекської, а також 45-річного офіцера територіальної армії Саймона Брукс-Ворда та невідомого друга короля. Єлизавета II обережно пройшла до свого трону під звуки оплесків натовпу. Для урочистого заходу вона обрала блакитну сукню, розшиту срібною ниткою, кардиган у тон, сіру накидку, чорні мокасини та сумочку. Доповнили королівський аутфіт перлинні сережки та намисто. Із собою монарх мала тростину.

[ + – ] Королева Великобританії відвідала свято з нагоди її Платинового ювілею Фото: Getty Images

Найбільше Єлизаветі II, судячи з посмішки на фото, сподобався виступ ансамблю сил оборони Тринідада та Тобаго, які виконали під барабани пісню гурту АВВА "Dancing Queen". Крім того, монарх із задоволенням спостерігала за виступом вершників Королівської кавалерії Оману. Їхні дресовані коні за наказом лягали і вставали.

[ + – ] Єлизавета II із задоволенням спостерігає за кінним шоу Фото: GettyImages

Фото: Getty Images

Загалом у кінній феєрії брали участь понад 500 коней і майже тисяча наїзників та артистів. У шоу показували як циркові номери, так і військові вправи.

Фокус розповідав, що ведучим заходу був голлівудський актор Том Круз. За його словами, нинішнє шоу стало "одним із найбільш захопливих показів", а для нього самого було справжньою честю і привілеєм брати участь у святкуванні платинового ювілею королеви у Віндзорі. На заході виступила співачка Кетрін Дженкінс, а також акторка Гелен Міррен із театральним номером в історичній тематиці.