Елизавета II с тростью появилась на праздновании своего Платинового юбилея

Монарх была в хорошем расположении духа и много улыбалась.

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На выходных в Виндзорском замке устроили грандиозное конное шоу под открытым небом по случаю 70-летия восхождения на трон Елизаветы II. До последнего организаторы не знали, появится ли королева на первом официальном торжестве в честь собственного юбилея, ведь 96-летнему монарху все сложнее самостоятельно передвигаться из-за проблем со здоровьем.

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К счастью, Елизавета II посетила мероприятие, которое стало закрытием Royal Horse Show. Королева была в прекрасном расположении духа и одарила своих подданных радостной улыбкой. Об этом сообщает Daily mail.

Елизавета II прибыла на шоу на собственном Range Rover под звуки национального гимна в сопровождении младшего сына, принца Эдварда, его супруги, графини Софи Уэссекской, а также 45-летнего офицера территориальной армии Саймона Брукс-Уорда и неизвестного друга королевской семьи. Елизавета II осторожно проследовала к своему трону под звуки аплодирующей толпы. Для торжественного мероприятия она выбрала голубое платье, расшитое серебряной нитью, кардиган в тон, серую накидку, черные мокасины и сумочку. Дополнили королевский аутфит жемчужные серьги и ожерелье. С собой у монарха была трость.

[ + – ] Королева Великобритании посетила торжество по случаю ее Платинового юбилея Фото: Getty Images

Больше всего Елизавете II, судя по улыбке на фото, понравилось выступление ансамбля сил обороны Тринидада и Тобаго, которые исполнили под барабаны песню группы АВВА "Танцующая королева". Кроме того, монарх с удовольствием наблюдала за выступлением всадников Королевской кавалерии Омана. Их дрессированные лошади по приказу ложились и вставали.

[ + – ] Елизавета II с удовольствием наблюдает за конным шоу Фото: GettyImages

Фото: Getty Images

Всего в конной феерии участвовали более 500 лошадей и около тысячи наездников и артистов. В шоу показывали как цирковые номера, так и военные упражнения.

Фокус рассказывал, что ведущим мероприятия был голливудский актер Том Круз. По его словам, нынешнее шоу стало "одним из самых захватывающих показов", а для него самого было настоящей честью и привилегией участвовать в праздновании платинового юбилея королевы в Виндзоре. На мероприятии выступила певица Кэтрин Дженкинс, а также актриса Хелен Миррен с театральным номером в исторической тематике.