Королівська родина Великобританії прихистила українських біженців у своїх володіннях — ЗМІ

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Королівська родина Великобританії таємно розмістила у своїх володіннях українських біженців. Про це повідомляє Daily Express.

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Повідомляється, що кілька членів королівської родини Великобританії вже розмітили біженців з України у своїх маєтках. А повідомило про це джерело, наближене до роялів.

Інформація про українців, котрі втекли від війни та прямої загрози життю, тримається у суворому секреті, аби організувати безпеку вимушено переселеним особам.

Раніше Міністерство у справах біженців Великобританії запустило спеціальну програму "Домівки для України", яка спрямована на те, аби біженці з України могли комфортно перебувати на території Британії. У цій програмі взяли участь понад 150 тисяч британців та розмістили у своїх домівках українських біженців.

[ + – ] Королева Єлизавета Друга в кольорах українського прапора

"Майже 54 000 українців в даний час благополучно прибули до Великобританії в межах наших українських схем – ми робимо все можливе, щоб допомогти новоприбулим працювати і вчитися, щоб вони могли створити тут життя, і я з нетерпінням чекаю можливості вітати більше сімей до Великобританії", — зазначав раніше глава Міністерства лорд Харрінгтон.

Великобританія активно допомагає Україні під час російсько-української війни з 24 лютого. Герцоги Кембриджські, Кейт Міддлтон та принц Вільям спілкувалися по відеозв'язку з волонтерами в Україні. Тим часом Комітет з надзвичайних ситуацій зібрав на допомогу українцям, постраждалим від війни, понад 280 млн фунтів стерлінгів, з яких 25 млн — виділені урядом Великобританії. А прем'єр країни Борис Джонсон одним з перших світових політиків відвідав Україну під час повномасштабної війни.

Також Фокус писав про благородний вчинок відомого британського актора Бенедикта Камбербетча. Він долучив до програми Міністерства у справах біженців та прихистив у своєму маєтку родину з України. Проте Камбербетч також тримає в секреті інформацію про цих осіб.

Тим часом королева Єлизавета Друга вийшла на публіку у жовто-синьому образі. У кольорах українського прапора британський монарх відвідала відкриття нової лінії метро, названої на її честь.