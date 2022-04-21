Кейт Міддлтон і принц Вільям поспілкувалися з волонтерами в Україні

Високопоставлені члени королівської сім'ї уважно стежать за тим, що відбувається в Україні, та допомагають у збиранні пожертвувань.

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Герцоги Кембриджські продовжують підтримувати Україну, яка протистоїть російській агресії, і знову відвідали лондонську штаб-квартиру Комітету з надзвичайних ситуацій при стихійних лихах (DEC), де збирається та відправляється гуманітарна допомога людям, які рятуються від цієї війни, повідомляє Hello.

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Після вторгнення ЗС РФ в Україну 24 лютого понад 11 мільйонів людей було змушено залишити свої будинки. З них чотири мільйони тікали в інші країни як біженці, ще сім мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами.

Благодійні організації DEC та їхні місцеві партнери знаходяться в Україні та сусідніх країнах, надаючи їжу, воду, дах і медичну допомогу. Окрім задоволення невідкладних потреб людей, пожертвування на заклик DEC також допоможуть людям, які постраждали від конфлікту, у наступні місяці та роки.

[ + – ] Герцоги Кембриджські розмовляють з волонтерами Комітету, які працюють з біженцями на місцях Фото: Getty Images

На сьогодні Комітет зібрав понад 280 мільйонів фунтів стерлінгів. У цю суму входять 25 мільйонів фунтів стерлінгів, виділені урядом Великобританії, а також пожертвування компаній, фондів, закладів мистецтва, громадських груп, шкіл і приватних осіб.

Королівське подружжя поговорило зі співробітниками DEC, які нещодавно повернулися, а також за допомогою відеозв'язку поспілкувалася з тими, хто перебуває на місцях, зокрема і в Україні, щоб дізнатися більше про їхню роботу.

Для зустрічі Кейт обрала кремовий блейзер і звужені штани з високою талією, а Вільям був у штанах, синій сорочці та жакеті. І чоловік і дружина прикріпили до одягу жовто-блакитні значки, що символізують кольори українського прапора.

Як уже згадувалося, це не вперше, коли Кембриджі проявляють свою підтримку Україні. Незабаром після вторгнення Росії члени королівської сім'ї опублікували особистий твіт, написавши:

"У жовтні 2020 року ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським і першою леді, щоб дізнатися про їхні сподівання та оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми підтримуємо президента і весь народ України, оскільки вони мужньо борються за це майбутнє. W&C".

Нагадаємо, серед тих, хто зробив пожертвування для допомоги українцям, була і королева Єлизавета.