Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с волонтерами в Украине

Высокопоставленные члены королевской семьи внимательно следят за тем, что происходит в Украине, и помогают в сборе пожертвований.

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Герцоги Кембриджские продолжают поддерживать Украину, противостоящую российской агрессии, и снова посетили лондонскую штаб-квартиру Комитета по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях (DEC), где собирается и отправляется гуманитарная помощь людям, спасающимся от этой войны, сообщает Hello.

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После вторжения ВС РФ в Украину 24 февраля более 11 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Из них четыре миллиона бежали в другие страны в качестве беженцев, еще семь миллионов стали внутренне перемещенными лицами.

Благотворительные организации DEC и их местные партнеры находятся в Украине и соседних странах, предоставляя еду, воду, кров и медицинскую помощь. Помимо удовлетворения неотложных потребностей людей, пожертвования на призыв DEC также помогут людям, пострадавшим от конфликта, в предстоящие месяцы и годы.

[ + – ] Герцоги Кембриджские разговаривают с волонтерами Комитета, которые работают с беженцами на местах Фото: Getty Images

На сегодня Комитет собрал свыше 280 миллионов фунтов стерлингов. В эту сумму входят 25 миллионов фунтов стерлингов, выделенные правительством Великобритании, а также пожертвования компаний, фондов, учреждений искусства, общественных групп, школ и частных лиц.

Королевская чета поговорила с недавно вернувшимися сотрудниками DEC, а также по видеосвязи пообщалась с теми, кто находится на местах, в том числе и в Украине, чтобы узнать больше об их работе.

Как уже упоминалось, это не первый раз, когда Кембриджи выказывают свою поддержку Украине. Вскоре после вторжения России члены королевской семьи опубликовали личный твит, написав:

"В октябре 2020 года мы имели честь встретиться с президентом Зеленским и первой леди, чтобы узнать об их надеждах и оптимизме в отношении будущего Украины. Сегодня мы поддерживаем президента и весь народ Украины, поскольку они мужественно борются за это будущее. W & C".

Напомним, среди тех, кто сделал пожертвования для помощи украинцам, была и королева Елизавета.