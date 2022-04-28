Бенедикт Камбербетч готується до зустрічі з українською родиною, яку прийме у своєму будинку

Раніше актор публічно підтримав Україну.

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45-річний англійський актор Бенедикт Камбербетч готується до зустрічі з українськими біженцями, яких він прихистить у своєму будинку. Про це пише Sky News.

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Актор підтримав британську урядову ініціативу "Домівки для України", яка дає змогу представникам громадськості, благодійних організацій, бізнесу та громадських груп пропонувати житло українським біженцям, які прибувають до Великої Британії, рятуючи свої життя.

Проте Камбербетч не може розкрити всіх подробиць про родину з України. Він має намір забезпечити їм повну стабільність після того, що вони пережили в рідній країні.

"Вони вибралися з України, я щодня стежу за тим, як просувається ситуація. На жаль, вони проходять курс лікування — якщо говорити щось ще, це буде вторгненням у їхнє приватне життя. А надто багато інформації про те, коли вони приїдуть, – буде вторгненням у моє", — зазначив 45-річний актор.

Окрім того, що Бенедикт Камбербетч прихистить у своєму будинку українську родину, він ще й намагається стежити за різними благодійними ініціативами та оплачує житло для інших українських біженців у Великобританії.

"У Великій Британії житло коштує дуже дорого, тому я намагаюся допомогти фінансово", — зізнався англійський актор.

Нагадаємо, Бенедикт Камбербетч заявив про готовність прийняти у своєму домі українську родину, котра постраждала від російської військової агресії.

Також у своєму маєтку готовий прийняти українських біженців британський рок-музикант Оззі Осборн.