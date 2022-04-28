Оззі Осборн готовий прийняти українських біженців у своєму особняку

Разом з дружиною Шерон музикант згоден дати притулок у себе двом родинам, що рятуються від війни.

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73-річний британський рок-музикант Оззі Осборн та його дружина, телеведуча Шерон Осборн, готові дати притулок двом українським родинам, що рятуються від війни, у своєму розкішному особняку в графстві Бакінгемшир. Про це повідомляє Daily Mail.

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Епатажний рок-музикант, який на одному зі своїх концертів відкусив голову кажана, нещодавно звернувся до своєї п'яти мільйонної аудиторії в Instagram із проханням підтримати Україну після російського вторгнення.

За словами його дружини Шерон, надати житло для біженців непросто через бюрократію, яка сильно гальмує процес, але вони з чоловіком сподіваються якнайшвидше врегулювати це питання.

"Оззі дуже популярний в Україні, я думаю, вони були б щасливими", — зазначила Шерон, додавши, що війна в Україні розбиває їм серце, і вони хочуть допомогти тим, хто намагається врятуватися.

Як пише Daily mail, місцеві жителі були раді поверненню Осборнів, які багато років жили в США, і впевнені, що їхня родина безперечно оживить життя в передмісті.

[ + – ] Особняк Осборнів Фото: Getty Images

Оззі та Шерон купили розкішний особняк у невеликому селі Джорданс (графство Бакінгемшир), де проживають понад 700 людей, у 1993 році. Тут знаходиться місце поховання Вільяма Пенна, відомого протестанта, який заснував провінцію Пенсільванія в США в 17 столітті.

Телеведуча вибрала саме цей будинок, оскільки він розташований "за багато миль" від найближчого пабу. Як зізналася сама Шерон, це гарантує, що в її чоловіка не виникне спокуси випити пінту пива.

Зазначимо, що рок-музиканту діагностували Паркінсон, тому після переїзду в особняк подружжя звернулося до міської влади з проханням встановити в їхньому будинку спеціальне реабілітаційне крило для Оззі, яке включало б нековзні поверхні, поручні та окрему квартиру для медсестри.

Як писав раніше Фокус, британський актор Бенедикт Камбербетч також погодився взяти участь в урядовій схемі надання українським біженцям житла.