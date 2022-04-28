Оззи Осборн готов принять украинских беженцев в своем особняке

Вместе с супругой Шерон музыкант согласен приютить у себя две семьи, спасающиеся от войны.

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73-летний британский рок-музыкант Оззи Осборн и его супруга, телеведущая Шерон Осборн, готовы приютить две украинские семьи, спасающиеся от войны, в своем роскошном особняке в графстве Бакингемшир. Об этом сообщает Daily Mail.

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Эпатажный рок-музыкант, который на одном из своих концертов откусил голову летучей мыши, недавно обратился к своей пяти миллионной аудитории в Instagram с просьбой поддержать Украину после российского вторжения.

По словам его супруги Шэрон, предоставить жилье для беженцев непросто из-за бюрократии, которая сильно тормозит процесс, но они с мужем надеются как можно быстрее урегулировать этот вопрос.

"Оззи очень популярный в Украине, я думаю, они были бы счастливы", — отметила Шэрон, добавив, что война в Украине разбивает им сердце, и они хотят помочь тем, кто пытается спастись.

Как пишет Daily mail, местные жители были рады возвращению Осборнов, которые много лет жили в США, и уверены, что их семья определенно оживит жизнь в пригороде.

[ + – ] Особняк Осборнов Фото: Getty Images

Оззи и Шэрон купили роскошный особняк в небольшой деревне Джорданс (графство Бакингемшир), где проживают чуть более 700 человек, в 1993 году. Здесь находится место захоронения Уильяма Пенна, известного протестанта, основавшего провинцию Пенсильвания в США в 17 веке.

Телеведущая выбрала именно этот дом, так как он расположен "за много миль" от ближайшего паба. Как призналась сама Шэрон, это гарантирует, что у ее супруга не возникнет соблазна выпить пинту пива.

Отметим, что рок-музыканту диагностировали Паркинсон, потому после переезда в особняк супруги обратились к городским властям с просьбой установить в их доме специальное реабилитационное крыло для Оззи, которое включало бы нескользящие поверхности, поручни и отдельную квартиру для медсестры.

Как писал ранее Фокус, британский актер Бенедикт Камбербэтч также согласился принять участие в правительственной схеме предоставления украинским беженцам жилья.