Бенедикт Камбербэтч готовится к встрече с украинской семьей, которую примет в своем доме

Ранее актер публично поддержал Украину.

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45-летний английский актер Бенедикт Камбербэтч готовится к встрече с украинскими беженцами, которых он приютит в своем доме. Об этом пишет Sky News.

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Актер поддержал британскую правительственную инициативу "Дома для Украины", которая позволяет представителям общественности, благотворительных организаций, бизнеса и общественных групп предлагать жилье украинским беженцам, прибывающим в Великобританию, спасая свои жизни.

Однако Камбербэтч не может раскрыть все подробности о семье из Украины. Он намерен обеспечить им полную стабильность после того, что они пережили в родной стране.

"Они выбрались из Украины, я ежедневно слежу за тем, как продвигается ситуация. К сожалению, они проходят курс лечения — если говорить что-то еще, это будет вторжением в их частную жизнь. Особенно много информации о том, когда они приедут, – будет вторжением в мою", — отметил 45-летний актер.

Кроме того, что Бенедикт Камбербэтч приютит в своем доме украинскую семью, он еще пытается следить за разными благотворительными инициативами и оплачивает жилье для других украинских беженцев в Великобритании.

"В Великобритании жилье стоит очень дорого, поэтому я стараюсь помочь финансово", — признался английский актер.

Напомним, Бенедикт Камбербэтч заявил о готовности принять в своем доме украинскую семью, пострадавшую от российской военной агрессии.

Также в своем имении готов принять украинских беженцев британский рок-музыкант Оззи Осборн.