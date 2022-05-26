Принц Чарльз приехал в Румынию и встретился с украинскими беженцами

Это первый случай, когда член королевской семьи оказался так близко от украинской границы

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Принц Чарльз, который с начала войны в Украине всячески поддерживает украинских беженцев, посетил Румынию, где нашли приют около миллиона украинцев. Об этом сообщает ВВС.

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Это первый случай, когда такое высокопоставленное королевское лицо, а именно, наследник британского престола, оказался так близко от украинской границы. Ведь Бухарест расположен лишь в 200 км от границы с Украиной.

Принц Уэльский прибыл в Румынию, чтобы показать свою поддержку украинским беженцам и своими глазами увидеть, какую помощь они получают.

[ + – ] принц Чарльз и принцесса Маргарита Фото: The Royal Family

Принц ранее посещал Румынию и является давним другом и дальним родственником принцессы Маргариты Румынской, Хранительницы румынской короны. Маргарита – крестная дочь покойного герцога Эдинбургского, принца Филиппа. Она и принц Чарльз вместе занимаются благотворительностью.

[ + – ] Принц Чарльз в Румынии Фото: The Royal Family

Принц Чарльз посетил центр для беженцев близ Бухареста, куда постоянно прибывает все больше украинцев. Он решительно осудил войну, назвав ее "жестокой агрессией" против Украины.

[ + – ] Принц Чарльз в Румынии Фото: The Royal Family

"Мы переживаем за Украину, где сложилась кошмарная ситуация. Мы продолжаем молиться. Я бесконечно восхищаюсь украинским народом", — сказал принц, общаясь с беженцами.

За три месяца войны Украину покинуло более шести миллионов человек. Только за последнюю неделю, по оценкам, еще 40 000 человек пересекли границу Румынии. Всего, по данным ООН, с начала войны с Россией в Румынию въехало 966 тысяч украинских беженцев. Только Польша приняла больше украинцев.