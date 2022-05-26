Принц Чарльз приехал в Румынию и встретился с украинскими беженцами
Это первый случай, когда член королевской семьи оказался так близко от украинской границы
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Принц Чарльз, который с начала войны в Украине всячески поддерживает украинских беженцев, посетил Румынию, где нашли приют около миллиона украинцев. Об этом сообщает ВВС.
Это первый случай, когда такое высокопоставленное королевское лицо, а именно, наследник британского престола, оказался так близко от украинской границы. Ведь Бухарест расположен лишь в 200 км от границы с Украиной.
Принц Уэльский прибыл в Румынию, чтобы показать свою поддержку украинским беженцам и своими глазами увидеть, какую помощь они получают.
Принц ранее посещал Румынию и является давним другом и дальним родственником принцессы Маргариты Румынской, Хранительницы румынской короны. Маргарита – крестная дочь покойного герцога Эдинбургского, принца Филиппа. Она и принц Чарльз вместе занимаются благотворительностью.
Принц Чарльз посетил центр для беженцев близ Бухареста, куда постоянно прибывает все больше украинцев. Он решительно осудил войну, назвав ее "жестокой агрессией" против Украины.
"Мы переживаем за Украину, где сложилась кошмарная ситуация. Мы продолжаем молиться. Я бесконечно восхищаюсь украинским народом", — сказал принц, общаясь с беженцами.
За три месяца войны Украину покинуло более шести миллионов человек. Только за последнюю неделю, по оценкам, еще 40 000 человек пересекли границу Румынии. Всего, по данным ООН, с начала войны с Россией в Румынию въехало 966 тысяч украинских беженцев. Только Польша приняла больше украинцев.