Принц Чарльз приїхав у Румунію та зустрівся з українськими біженцями

Це перший випадок, коли член королівської сім'ї виявився так близько від українського кордону.

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Принц Чарльз, який від початку війни в Україні всіляко підтримує українських біженців, завітав до Румунії, де знайшли притулок близько мільйона українців. Про це повідомляє ВВС.

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Це перший випадок, коли така високопоставлена королівська особа, а саме спадкоємець британського престолу, виявилася так близько від українського кордону. Адже Бухарест розташований лише за 200 км від кордону з Україною.

Принц Вельський прибув до Румунії, щоб показати свою підтримку українським біженцям і на власні очі побачити, яку допомогу вони отримують.

[ + – ] Принц Чарльз і принцеса Маргарита Фото: The Royal Family

Принц раніше відвідував Румунію та є давнім другом і далеким родичем принцеси Маргарити Румунської, Хранительки румунської корони. Маргарита — хрещена дочка покійного герцога Единбурзького, принца Філіпа. Вона та принц Чарльз разом займаються благодійністю.

[ + – ] Принц Чарльз у Румунії Фото: The Royal Family

Принц Чарльз завітав до центру для біженців поблизу Бухареста, куди постійно прибуває все більше українців. Він рішуче засудив війну, назвавши її "жорстокою агресією" проти України.

[ + – ] Принц Чарльз у Румунії Фото: The Royal Family

"Ми переживаємо за Україну, де склалася кошмарна ситуація. Ми продовжуємо молитися. Я нескінченно захоплююся українським народом", — сказав принц, спілкуючись із біженцями.

За три місяці війни Україну залишило понад шість мільйонів людей. Тільки за останній тиждень, за оцінками, ще 40 000 людей перетнули кордон Румунії. Загалом, за даними ООН, із початку війни з Росією в Румунію заїхало 966 тисяч українських біженців. Лише Польща прийняла більше українців.