Хресниця принца Чарльза приїхала допомагати в Україну

54-річна дизайнерка та модель Індія Хікс із сином Феліксом уже побувала в Києві, Чернігові, Фастові та Бучі.

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В Україну приїхала хрещениця принца Чарльза, відома модель і дизайнерка Індія Хікс. Індія допомагає благодійній організації Global Empowerment Movement. Про це пише Daily Mail.

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Тільки нещодавно українських біженців у Румунії відвідував принц Чарльз. А днями з'ясувалося, що в Україну приїхала хрещениця спадкоємця британського престолу — Індія Хікс.

Індія — дочка знаменитого дизайнера інтер'єрів Девіда Хікса та леді Памели Маунтбеттен, двоюрідної сестри принца Філіпа та дочки Луї Маунтбеттена, 1-го графа Маунтбеттена Бірманського.

Індія прославилася, як модель і дизайнерка, а ще вона була однією з подружок нареченої на весіллі Чарльза та Діани. Має п'ятеро дітей, причому одного з хлопчиків вона всиновила, коли його мати померла від раку. Лише минулого року Індія вийшла заміж за свого давнього коханого. Весілля зіграли двічі — у Британії та на Багамах, де вона постійно проживає із сім'єю.

В Україну Індія приїхала разом із старшим сином Феліксом, із благодійною організацією Global Empowerment Movement.

[ + – ] Хресниця принца Чарльза, Індія Хікс із сином Феліксом на вокзалі Києва Фото: Instagram indiahicksstyle [ + – ] Хресниця принца Чарльза, Індія Хікс в Україні Фото: Instagram indiahicksstyle

Спочатку вона допомагала українським біженцям у Польщі, а згодом перейшла кордон.

"Це був тривожний час, що приголомшує за своєю інтенсивністю. Я б не впоралася, якби поруч зі мною не було Маржени та Фелікса, які разом зі мною їздили по країні, яку зруйновала війна", — написала Індія в Instagram, опублікувавши серію знімків із Києва, Бучі, Чернігова та Фастова.

[ + – ] Хресниця принца Чарльза, Індія Хікс в Україні

Нагадаємо, раніше стало відомо, що багато членів королівської родини Великобританії таємно розмістили українських біженців у своїх володіннях. Це не афішувалося, щоб не привертати зайвої уваги до людей, які й так постраждали від війни. Не називаються й імена благодійників, але королівська родина неодноразово надавала підтримку українцям.