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Хресниця принца Чарльза приїхала допомагати в Україну

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Хресниця принца Чарльза, Індія Хікс, допомога українці, допомога українським біженцям
Фото: Instagram indiahicksstyle | Хресниця принца Чарльза, Індія Хікс із сином Феліксом в Україні

54-річна дизайнерка та модель Індія Хікс із сином Феліксом уже побувала в Києві, Чернігові, Фастові та Бучі.

В Україну приїхала хрещениця принца Чарльза, відома модель і дизайнерка Індія Хікс. Індія допомагає благодійній організації Global Empowerment Movement. Про це пише Daily Mail.

Тільки нещодавно українських біженців у Румунії відвідував принц Чарльз. А днями з'ясувалося, що в Україну приїхала хрещениця спадкоємця британського престолу — Індія Хікс.

Індія — дочка знаменитого дизайнера інтер'єрів Девіда Хікса та леді Памели Маунтбеттен, двоюрідної сестри принца Філіпа та дочки Луї Маунтбеттена, 1-го графа Маунтбеттена Бірманського.

Індія прославилася, як модель і дизайнерка, а ще вона була однією з подружок нареченої на весіллі Чарльза та Діани. Має п'ятеро дітей, причому одного з хлопчиків вона всиновила, коли його мати померла від раку. Лише минулого року Індія вийшла заміж за свого давнього коханого. Весілля зіграли двічі — у Британії та на Багамах, де вона постійно проживає із сім'єю.

В Україну Індія приїхала разом із старшим сином Феліксом, із благодійною організацією Global Empowerment Movement.

Хресниця принца Чарльза, Індія Хікс, допомога українці, допомога українським біженцям
Хресниця принца Чарльза, Індія Хікс із сином Феліксом на вокзалі Києва
Фото: Instagram indiahicksstyle
Хресниця принца Чарльза, Індія Хікс, допомога українці, допомога українським біженцям
Хресниця принца Чарльза, Індія Хікс в Україні
Фото: Instagram indiahicksstyle

Спочатку вона допомагала українським біженцям у Польщі, а згодом перейшла кордон.

"Це був тривожний час, що приголомшує за своєю інтенсивністю. Я б не впоралася, якби поруч зі мною не було Маржени та Фелікса, які разом зі мною їздили по країні, яку зруйновала війна", — написала Індія в Instagram, опублікувавши серію знімків із Києва, Бучі, Чернігова та Фастова.

Хресниця принца Чарльза, Індія Хікс в Україні

Нагадаємо, раніше стало відомо, що багато членів королівської родини Великобританії таємно розмістили українських біженців у своїх володіннях. Це не афішувалося, щоб не привертати зайвої уваги до людей, які й так постраждали від війни. Не називаються й імена благодійників, але королівська родина неодноразово надавала підтримку українцям.