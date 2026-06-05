Померла леді Памела Гікс: близька подруга королеви Єлизавети була подружкою нареченої на її весіллі

Леді Памела Гікс померла у віці 97 років. Дочка лорда Маунтбаттена Бірманського була фрейліною покійної королеви Єлизавети та її близькою подругою.

Її дочка Індія Гікс написала в Instagram: "Моя мама мирно померла сьогодні". Вона зазначила, що хоч у смерті 97-річної жінки, яка прожила насичене життя, немає нічого трагічного, вона знає, що її "чатує горе".

Леді Памела Гікс померла у 97 років

"Моя мати до самого кінця зберігала бездоганний стиль, гострий розум і невимушену чарівність, які зробили її не тільки шанованою особистістю, а й воістину останньою у своєму роді", — зазначила Індія.

Леді Памела Гікс була молодшою донькою лорда Луїса Маунтбеттена, останнього генерал-губернатора Індії, і його дружини, світської левиці та багатої спадкоємиці Едвіни Ешлі. Через свого батька Памела доводилася двоюрідною сестрою принцу Філіпу, герцогу Единбурзькому, внучатою племінницею імператриці Олександрі Федорівні, а також праправнучкою англійській королеві Вікторії. Вона була однією з подружок нареченої на весіллі Філіпа з майбутньою королевою Єлизаветою II.

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Памела супроводжувала королеву і принца Філіпа під час королівського туру країнами Співдружності в 1950-х. Вони відвідали Ямайку, Панаму, Фіджі, Тонго, Нову Зеландію, Австралію, Цейлон, Аден, Лівію, Мальту і Гібралтар.

Леді Памела була фрейліною королеви Єлизавети та її подругою Фото: Instagram indiahicksstyle

Її чоловіком був дизайнер інтер'єрів Девід Гікс, а подружкою нареченої — єдина дочка королеви Єлизавети: принцеса Анна. Шлюб не був довгим, чоловік леді раптово помер 1960 року, але в шлюбі народилися троє дітей.

Але без діла леді Памела не сиділа. З 1991 року вона очолювала брокерську компанію "H Securities Unlimited". Також вона була директором компанії "Cottesmore Farms". До смерті королеви вона залишалася її близькою подругою і вони часто разом відвідували перегони та світські заходи.

Після смерті Єлизавети II вона стала найбільш довгоживучою серед усіх живих нащадків королеви Вікторії.

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