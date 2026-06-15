Померла зірка культового серіалу "Альф": що відомо про смерть Енн Шедін

Американська акторка Anne Schedeen, найбільш відома за роллю Кейт Таннер у ситкомі ALF, померла у віці 77 років. Про її смерть повідомили на офіційній сторінці акторки у Facebook. Причину смерті не розголошують.

Про це пише видання The Hollywood Reporter.

У повідомленні зазначається, що Шедін мирно пішла з життя. Рідні назвали її людиною з невичерпною творчою енергією, гострим почуттям гумору, любов’ю до родини, маленьких собак, вінтажних речей і хороших історій. Вони також написали, що їм важко уявити життя без неї.

У дописі наголосили, що пам’ять про акторку збережеться через її роботи, творчість, прикраси ручної роботи, картини, скульптури, костюми та життєрадісність. Рідні закликали вшанувати її пам’ять келихом маргарити.

Смерть акторки підтвердив і керівник агентства Metropolitan Talent Agency Том Марклі. За його словами, Шедін була справжньою мисткинею та другом, якого неможливо замінити.

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Енн Шедін народилася 8 січня 1949 року під ім’ям Луанн Рут Шедін. Вона виросла на фермі неподалік Портленда в штаті Орегон. Акторством почала захоплюватися ще в дитинстві, займалася в театральній студії та навчалася в університетах Портленда і Спокана, після чого переїхала до Нью-Йорка, щоб будувати професійну кар’єру.

До “Альфа” вона знімалася в серіалах Emergency!, Simon & Simon та інших проєктах. Найбільшу популярність їй принесла роль Кейт Таннер у серіалі про інопланетянина Альфа, який оселяється в будинку звичайної родини в передмісті Каліфорнії. Шоу виходило на каналі NBC з вересня 1986 року до березня 1990 року та отримало кілька спінофів, зокрема анімаційний серіал.

Шедін розповідала, що одразу звернула увагу на сценарій “Альфа”, бо він змусив її сміятися. Водночас пізніше вона згадувала, що зйомки були складними: процес був повільним і виснажливим, а створення одного 30-хвилинного епізоду займало від 20 до 25 годин.

У акторки залишилися чоловік Крістофер Барретт, з яким вона прожила 55 років у шлюбі, донька Тей Барретт, невістка Гіларі Флінн, сестра Сарабет Шедін, брат Роланд “Тоні” Шедін та інші родичі. Родина попросила охочих замість квітів робити пожертви на користь організації Habitat for Humanity.

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