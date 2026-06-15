Умерла звезда культового сериала "Альф": что известно о смерти Энн Шэдин

Американская актриса Энн Шедин, наиболее известная по роли Кейт Таннер в ситкоме "Альф", скончалась в возрасте 77 лет. О её смерти сообщили на официальной странице актрисы в Facebook. Причина смерти не разглашается.

Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

В сообщении отмечается, что Шедин мирно ушла из жизни. Родные назвали ее человеком с неиссякаемой творческой энергией, острым чувством юмора, любовью к семье, маленьким собакам, винтажным вещам и хорошим историям. Они также написали, что им трудно представить жизнь без нее.

В сообщении подчеркнули, что память об актрисе сохранится благодаря её работам, творчеству, украшениям ручной работы, картинам, скульптурам, костюмам и жизнерадостности. Близкие призвали почтить её память бокалом маргариты.

Смерть актрисы подтвердил и руководитель агентства Metropolitan Talent Agency Том Маркли. По его словам, Шедин была настоящей артисткой и другом, которого невозможно заменить.

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Энн Шедин родилась 8 января 1949 года под именем Луанн Рут Шедин. Она выросла на ферме недалеко от Портленда в штате Орегон. Актёрским мастерством начала увлекаться ещё в детстве, занималась в театральной студии и училась в университетах Портленда и Спокана, после чего переехала в Нью-Йорк, чтобы строить профессиональную карьеру.

До "Альфа" она снималась в сериалах "Emergency!", "Simon & Simon" и других проектах. Наибольшую популярность ей принесла роль Кейт Таннер в сериале об инопланетянине Альфе, который поселяется в доме обычной семьи в пригороде Калифорнии. Шоу выходило на канале NBC с сентября 1986 года по март 1990 года и получило несколько спин-оффов, в том числе анимационный сериал.

Шедин рассказывала, что сразу обратила внимание на сценарий "Альфа", потому что он заставил её смеяться. В то же время позже она вспоминала, что съемки были сложными: процесс был медленным и изнурительным, а создание одного 30-минутного эпизода занимало от 20 до 25 часов.

У актрисы остались муж Кристофер Барретт, с которым она прожила в браке 55 лет, дочь Тей Барретт, невестка Хилари Флинн, сестра Сарабет Шедин, брат Роланд "Тони" Шедин и другие родственники. Семья попросила желающих вместо цветов делать пожертвования в пользу организации Habitat for Humanity.

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