Арешт зірки серіалу "Постукай у мої двері: Ханде Ерчел затримали прямо в аеропорту (фото)

Акторка Ханде Ерчел повернулася до Туреччини та зараз проходить низку перевірок, дає свідчення у справі про наркотики.

Зірка серіалу "Постукай у мої двері", на яку було видано ордер на арешт у справі про наркотики, була доставлена до Інституту судової медицини після надання свідчень. Про це пише турецьке видання Hurriyet.

Ханде Ерчел, яка фігурує у розслідуванні, що проводиться Головною прокуратурою Стамбула, після аеропорту прибула до будівлі суду Стамбула в районі Чаглаян.

Ханде Ерчел затримали в Стамбулі Фото: Скриншот

Після того, як вона дала свої покази прокурору, Ерчел поїхала до Інституту судової медицини, де у неї взяли зразки волосся та крові.

Ханде Ерчел ордер на арешт та справа про наркотики

Турецькі ЗМІ написали, що 25 березня Головна прокуратура Стамбула оголосила про видачу ордерів на арешт 16 підозрюваних, які фігурують у справі про наркотики. А групи Стамбульського відділу боротьби з наркозлочинністю провели одночасні операції з метою затримання підозрюваних.

У пресрелізі прокуратура повідомила, що ордери на арешт було видано на багатьох осіб. Зокрема, у розслідування фігурують Фікрет Орман, Ґюзіде Аксой (Гюзіде Дуран), Хакан Сабанчі, Керім Сабанчі, Ханде Ерчел, Бурак Елмас, Сезгін Кьойсурен, Ферхат Айдин, Лютфіє Туґче Озбудак, Корай Серенлі, Онур Бюкчу, Ісмаїл Бехрам Перінчеклі, Каан Мелларт, Дідем Сойдан, Онур Талай, Мустафа Тарі.

Тоді акторка, яка перебувала у Лондоні, заявила, що повернеться до Туреччини і вірить у справедливість суду.

З підозрюваних, чиї свідчення були взяті в прокуратурі, Корая Серенлі, Онура Талая, Сезгін Кейсюрен, Тугче Озбудак та Мустафу Тарі було направлено до магістратського суду з клопотанням про їх арешт.

До магістратського суду прокуратура передала справи Керіма Сабанджі, Хакана Сабанджі, Бурака Ельмаса, Фікрета Ормана, Гюзіде Дуран і Дідема Сойдана із вимогою "забороною виїзду їх за кордон", а справи Ферхата Айдина та Ісмаїла Бехрама Перінчеклі передали з вимогою про домашній арешт.

