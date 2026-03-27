Арест звезды сериала "Постучись в мою дверь: Ханде Эрчел задержали прямо в аэропорту (фото)

Актриса Ханде Эрчел вернулась в Турцию и сейчас проходит ряд проверок, дает показания по делу о наркотиках.

Звезда сериала "Постучись в мою дверь", на которую был выдан ордер на арест по делу о наркотиках, была доставлена в Институт судебной медицины после дачи показаний. Об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

Ханде Эрчел, которая фигурирует в расследовании, проводимом Главной прокуратурой Стамбула, после аэропорта прибыла в здание суда Стамбула в районе Чаглаян.

Ханде Эрчел задержали в Стамбуле Фото: Скриншот

После того, как она дала свои показания прокурору, Эрчел поехала в Институт судебной медицины, где у нее взяли образцы волос и крови.

Ханде Эрчел ордер на арест и дело о наркотиках

Турецкие СМИ написали, что 25 марта Главная прокуратура Стамбула объявила о выдаче ордеров на арест 16 подозреваемых, которые фигурируют в деле о наркотиках. А группы Стамбульского отдела по борьбе с наркопреступностью провели одновременные операции с целью задержания подозреваемых.

В пресс-релизе прокуратура сообщила, что ордера на арест были выданы на многих лиц. В частности, в расследовании фигурируют Фикрет Орман, Гюзиде Аксой (Гюзиде Дуран), Хакан Сабанчи, Керим Сабанчи, Ханде Эрчел, Бурак Элмас, Сезгин Кьойсурен, Ферхат Айдын, Лютфие Тугче Озбудак, Корай Серенли, Онур Бюкчу, Исмаил Бехрам Перинчекли, Каан Мелларт, Дидем Сойдан, Онур Талай, Мустафа Тари.

Тогда актриса, которая находилась в Лондоне, заявила, что вернется в Турцию и верит в справедливость суда.

Из подозреваемых, чьи показания были взяты в прокуратуре, Корая Серенли, Онура Талая, Сезгин Кейсюрен, Тугче Озбудак и Мустафу Тари были направлены в магистратский суд с ходатайством об их аресте.

В магистратский суд прокуратура передала дела Керима Сабанджи, Хакана Сабанджи, Бурака Эльмаса, Фикрета Ормана, Гюзиде Дуран и Дидема Сойдана с требованием "запретом выезда их за границу", а дела Ферхата Айдина и Исмаила Бехрама Перинчекли передали с требованием о домашнем аресте.

