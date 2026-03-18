Звезду сериала "Спасатели Малибу" арестовали: актриса проникла на ферму, чтобы выпустить нескольких биглей

62-летнюю американскую актрису Александру Пол, звезду известного на весь мир сериала 1990-х годов, арестовала полиция за незаконное проникновение на территорию фермы для освобождения собак.

Актрису вместе с еще 20 людьми схватили за попытку вызволить собак породы бигль с фермы Ridglan Farms. Эта ферма занимается "выращиванием здоровых животных высокого качества для научных и медицинских исследований", пишет издание Mirror.

Как рассказала полиция, инцидент произошел в воскресенье, 15 марта, в 08:30 часов. Около 50-60 протестующих ворвались на территорию питомника и похитили около 30 собак. Среди этих протестующих была и легендарная актриса.

Фото с официального сайта Александры Пол

В конце концов, ей было предъявлено обвинение в мелком правонарушении — незаконном проникновении на чужую территорию. После этого Александру Пол отпустили до дальнейшего судебного разбирательства.

Відео дня

Актриса "попадается" не впервые

Как пишет медиа People, звезду не впервые арестовала полиция за подобные случаи. Так, 5 лет назад Александру схватили по обвинению в освобождении животных во время акции в защиту прав животных. Тогда актриса похитила двух кур из грузовика с фермы Foster Farms.

В конце концов, в первом случае Пол дала показания в суде и в 2023 году ее признали невиновной.

Известно, что звезда является активисткой и защищает природу и животных. Ранее Александра Пол в интервью делилась, что ее взгляды изменились, когда она стала вегетарианкой в 14 лет, а затем веганкой в 47. Сейчас актриса не носит вещи животного происхождения и не использует косметику, протестированную на животных.

Стоит напомнить, что Александра Пол прославилась одной из главных ролей в популярном телесериале "Спасатели Малибу", выходившем в 1992-1997-х годах.

