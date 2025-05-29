57-летняя звезда "Спасателей Малибу" снялась в культовом купальнике (фото)

Американская актриса и фотомодель Донна Д'Эррико, которая в свое время прославилась ролью Донны Марко в культовом сериале "Спасатели Малибу", вспомнила молодость и порадовала три миллиона своих подписчиков в соцсети кадром с нотками ностальгии.

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В Instagram она опубликовала фото, где позирует в знаменитом красном купальнике.

"Угадайте, кто нашел ее старый купальник…", – гласит подпись к снимку, сделанном в спальне у кровати.

В кадре модель с макияжем и укладкой смотри в камеру.

Фото: Instagram @donnaderrico

Публикация возымела ожидаемый эффект.

"Все еще сидит как влитой и выглядит великолепно. Красивое фото", "Все еще очень хорошо сидит на тебе. Береги себя, красотка", "Выглядит лучше, чем когда-либо прежде", – пишут в комментариях поклонники актрисы.

Донна снималась в "Спасателях Малибу" с 1996 по 1998 год.

Донна Д'Эрико в роли Донны Марко Фото: Соцсети

Сейчас 57-летняя актриса активно развивает свой аккаунт в соцсети и делится с фолловерами снимками, позируя то в купальниках, то в нижнем белье и демонстрируя стройную красивую фигуру, которой могут позавидовать ее более юные коллеги.

Фото: Instagram @donnaderrico

Фото: Instagram @donnaderrico

Фото: Instagram @donnaderrico

В 2022 году она стала моделью OnlyFans. И это – несмотря на то, что в течение многих лет Донна подвергалась нападкам за публикацию сексуальных фотографий в социальных сетях. Д'Эррико заявила, что чувствует себя "красивой", хоть тролли говорили ей, что она "слишком стара", чтобы делиться фотографиями в бикини в Интернете.

"Я чувствую себя чертовски сексуальной. Мужчины делают мне комплименты, и я это принимаю. Позвольте мне жить. Когда мне исполнится 80, я оглянусь назад и буду так рада, что сделала это, пока мне было жарко", – ответила знаменитость хейтерам.

Ранее Фокус писал, что:

У Памелы Андерсон сохранился легендарный купальник из "Спасателей Малибу". Актриса, сыгравшая в сериале Си Джей Паркер, даже примеряет его время от времени.

Свою фигуру в купальнике продемонстрировала и супермодель Хелена Кристенсен. В свои 55 лет она нырнула в прорубь.

Мы также рассказывали, что немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум пришла на модный показ в странном платье-купальнике.