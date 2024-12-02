55-летняя Хелена Кристенсен продемонстрировала фигуру в купальнике (видео)
Датская супермодель показала, как ныряет в ледяной пруд. Звезду поддерживал ее домашний любимец.
55-летняя датская супермодель Хелена Кристенсен продемонстрировала свою стройную фигуру, купаясь в замерзшем водоеме зимой. Кадрами звезда подиумов делится в Instagram.
Датская модель опубликовала видео, на котором она ныряет в ледяной пруд в коричневом купальнике. Он подчеркивал ее стройную фигуру, имел завязку на груди и стильный дизайн.
На видео Хелена Кристенсен несколько раз глубоко вдохнула, набираясь смелости, чтобы медленно опуститься в ледяную воду.
Супермодель, которая позировала без макияжа для видео, имела шокированное выражение лица, когда она погрузилась в воду. Ее волосы были собраны в пучок.
Кристенсен подписала карусель кадров: "Я буду иметь то, что она (замороженные эмодзи)".
Звезду поддерживал ее домашний любимец.
"Я не знаю, как вы это делаете", "Мне было бы достаточно просто влезть в купальник в такой холод", "Вы такие смелые и дисциплинированные, я очень уважаю вас, купание во льду полезно для вашего здоровья, если вы это делаете регулярно. Я точно не могла бы этого сделать", — пишут в комментариях фолловеры супермодели.
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