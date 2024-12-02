55-річна Гелена Крістенсен продемонструвала фігуру в купальнику (відео)
Данська супермодель показала, як пірнає в крижаний ставок. Зірку підтримував її домашній улюбленець.
55-річна данська супермодель Гелена Крістенсен продемонструвала свою струнку фігуру, купаючись у замерзлій водоймі взимку. Кадрами зірка подіумів ділиться в Instagram.
Данська модель опублікувала відео, на якому вона пірнає в крижаний ставок у коричневому купальнику. Він підкреслював її струнку фігуру, мав зав’язку на грудях і стильний дизайн.
На відео Гелена Крістенсен кілька разів глибоко вдихнула, набираючись сміливості, щоб повільно опуститися в крижану воду.
Супермодель, яка позувала без макіяжу для відео, мала шокований вираз обличчя, коли вона занурилася у воду. Її волосся було зібране в пучок.
Крістенсен підписала карусель кадрів: "Я буду мати те, що вона (заморожені емодзі)".
Зірку підтримував її домашній улюбленець.
"Я не знаю, як ви це робите", "Мені було б достатньо просто влізти в купальник в такий холод", "Ви такі сміливі та дисципліновані, я дуже поважаю вас, купання в льоді корисне для вашого здоров'я, якщо ви це робите регулярно. Я точно не могла би цього зробити", — пишуть в коментарях фоловери супермоделі.
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