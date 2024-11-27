50-річна Пенелопа Крус знялася в купальниках для глянцю (фото)

Традиційно знаменитість приміряла Chanel. Вона давно є амбасадоркою дому моди.

50-річна іспанська акторка Пенелопа Крус прикрасила обкладинку останнього випуску Vogue Hong Kong у низці образів Chanel з їх нової колекції Cruise. Результатами фотосесії зірка екрану поділилася в Instagram.

Пенелопа нещодавно відвідала показ Chanel Cruise 2024/25 у Гонконзі в Інституті дизайну. Тому не дивно, що муза Chanel приміряла добірку образів модного дому для своєї появи в новому випуску глянцю.

Зокрема, зірка "Піратів Карибського моря" позувала в білому купальнику з поясом і чорним бантом, який був у стилі одного з фірмових твідових блейзерів бренду.

Пенелопа Крус

На іншому знімку Пенелопа Крус одягла облягаючий чорно-білий купальник із набором перлинних намист для доповнення образу.

Локони акторки були укладені для зйомки в драматичному об’ємному стилі, а її риси обличчя були підкреслені гламурним макіяжем.

Пенелопа Крус

Також Пенелопа моделювала чорне боді з парою шкіряних штанів і чорно-білим кардиганом. Інші образи включали пару джинсових комбінезонів і куртки, які були доповнені брошкою Chanel і намистом.

Нагадаємо, Хавʼєр Бардем розповів про знайомство з Пенелопою Крус.

Також Фокус писав про воззʼєднання Джонні Деппа та Пенелопи Крус на екрані.