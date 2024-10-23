"Щось сталося": Хавʼєр Бардем розповів про знайомство з Пенелопою Крус

У 2010 році Хавʼєр та Пенелопа уклали шлюб. Наразі пара виховує сина Леонардо та доньку Луну.

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55-річний іспанський актор Хавʼєр Бардем уперше розповів про знайомство зі своєю дружиною, 50-річною акторкою Пенелопою Крус. Бардем напередодні став героєм свіжого випуску Gentleman’s Journal.

Хавʼєра фотографувала його кохана. Зйомка відбулася в їхньому будинку в Іспанії.

Виявилося, що пара зустрілася задовго до початку свого роману у 2008 році. Хавʼєр та Пенелопа познайомилися на зйомках фільму "Хамон, хамон" 1991 року.

"Їй було 17, а мені 22. Це був її перший фільм. Ми зустрілися на примірці гардероба, де ми поглянули одне на одного, і я думаю, що щось сталося. Щось, що не має жодного пояснення і виходить за рамки логіки та міркувань. Але в ті часи в нас були різні життя", — розповів іспанський актор.

Згодом знаменитості зустрілися вже на зйомках фільму "Вікі Крістіна Барселона" (2008), який приніс Пенелопі Крус "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану.

Хавʼєр Бардем

"Ми зрозуміли, що це почуття все ще живе. На наш подив! Але сталося так, що в той момент ми двоє були самотніми, тож, природно, те, що повинно було статися, сталося – двоє людей возз’єдналися, тому що в них було багато спільного, набагато більше, ніж вони очікували… І це важлива основа, щоб покластися на когось, тому що ви знаєте його по-справжньому, і він знає вас по-справжньому. Ти бачиш мене, я бачу тебе. Це важливо", – зазначив герой кавер-сторі видання.

Уже у 2010 році Хавʼєр та Пенелопа уклали шлюб. Наразі пара виховує 13-річного сина Леонардо та 11-річну доньку Луну.

Хавʼєр Бардем та Пенелопа Крус Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пенелопа Крус відвідала бал Met Gala-2024.

Також Фокус писав про появу Пенелопи Крус та Хавʼєра Бардема на кінофестивалі в Іспанії.