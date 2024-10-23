"Что-то произошло": Хавьер Бардем рассказал о знакомстве с Пенелопой Крус

В 2010 году Хавьер и Пенелопа заключили брак. Сейчас пара воспитывает сына Леонардо и дочь Луну.

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55-летний испанский актер Хавьер Бардем впервые рассказал о знакомстве со своей женой, 50-летней актрисой Пенелопой Крус. Бардем накануне стал героем свежего выпуска Gentleman's Journal.

Хавьера фотографировала его возлюбленная. Съемка состоялась в их доме в Испании.

Оказалось, что пара встретилась задолго до начала своего романа в 2008 году. Хавьер и Пенелопа познакомились на съемках фильма "Хамон, хамон" в 1991 году.

"Ей было 17, а мне 22. Это был ее первый фильм. Мы встретились на примерке гардероба, где мы взглянули друг на друга, и я думаю, что что-то произошло. Что-то, что не имеет никакого объяснения и выходит за рамки логики и рассуждений. Но в те времена у нас были разные жизни", — рассказал испанский актер.

Впоследствии знаменитости встретились уже на съемках фильма "Вики Кристина Барселона" (2008), который принес Пенелопе Крус "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

Хавьер Бардем

"Мы поняли, что это чувство все еще живет. К нашему удивлению! Но случилось так, что в тот момент мы двое были одинокими, поэтому, естественно, то, что должно было произойти, произошло — два человека воссоединились, потому что у них было много общего, гораздо больше, чем они ожидали... И это важная основа, чтобы положиться на кого-то, потому что вы знаете его по-настоящему, и он знает вас по-настоящему. Ты видишь меня, я вижу тебя. Это важно", — отметил герой кавер-стори издания.

Уже в 2010 году Хавьер и Пенелопа заключили брак. Сейчас пара воспитывает 13-летнего сына Леонардо и 11-летнюю дочь Луну.

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус Фото: Getty Images

Напомним, Пенелопа Крус посетила бал Met Gala-2024.

Также Фокус писал о появлении Пенелопы Крус и Хавьера Бардема на кинофестивале в Испании.