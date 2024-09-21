Пенелопа Крус и Хавьер Бардем посетили кинофестиваль в Испании (фото)

Бардем трогательно высказался о своей жене, с которой женат с 2010 года. Они воспитывают двоих общих детей.

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50-летняя испанская актриса Пенелопа Крус и 55-летний испанский актер Хавьер Бардем посетили кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара держалась за руки во время появления на событии в Испании. Пенелопа и Хавьер появились в театре Kursaal во время торжественного вечера открытия.

Звезда фильма "Ванильное небо" выбрала для выхода светлое платье с черным бантом на декольте. К образу она добавила черный лаконичный клатч. Между тем Бардем был в классическом черном смокинге с бабочкой и белой рубашкой.

Супруги держались за руки во время позирования на красной дорожке мероприятия.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем Фото: Getty Images

На сцене испанский оскароносный актер трогательно высказался о своей избраннице.

"Женщину, которую я люблю и с которой я разделил жизнь, я хочу поблагодарить и выразить глубокую благодарность за то, каким человеком ты являешься, и за то, как ты можешь нести ответственность за жизнь, жизнь своих детей", — сказал Хавьер Бардем.

Актер выразил благодарность за их двух детей, 12-летнего Лео и 10-летнюю Луну.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем Фото: Getty Images

Ранее Пенелопа Крус рассказала, как Хавьер развлекает их семью.

"Он поет и прекрасно танцует. И он производит удивительное впечатление на Мика Джаггера. Он имитирует разговор Аль Пачино и Де Ниро. Это невероятно", — говорила испанская знаменитость.

Напомним, Пенелопа Крус и Брэд Питт снялись в чувственном рекламном ролике.

Также Фокус писал о 50-летии Пенелопы Крус.