Пенелопа Крус та Хавʼєр Бардем відвідали кінофестиваль в Іспанії (фото)

Бардем зворушливо висловився про свою дружину, з якою одружений з 2010 року. Вони виховують двох спільних дітей.

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50-річна іспанська акторка Пенелопа Крус та 55-річний іспанський актор Хавʼєр Бардем відвідали кінофестиваль у Сан-Себастьяні. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара трималася за руки під час появи на події в Іспанії. Пенелопа та Хавʼєр зʼявилися в театрі Kursaal під час урочистого вечора відкриття.

Зірка фільму "Ванільне небо" обрала для виходу світлу сукню з чорним бантом на декольте. До образу вона додала чорний лаконічний клатч. Тим часом Бардем був у класичному чорному смокінгу з метеликом та білою сорочкою.

Подружжя трималося за руки під час позування на червоній доріжці заходу.

Пенелопа Крус та Хавʼєр Бардем Фото: Getty Images

На сцені іспанський оскароносний актор зворушливо висловився про свою обраницю.

"Жінці, яку я кохаю і з якою я розділив життя, я хочу подякувати і висловити глибоку вдячність за те, якою людиною ти є, і за те, як ти можеш нести відповідальність за життя, життя своїх дітей", — сказав Хавʼєр Бардем.

Актор висловив вдячність за їхніх двох дітей, 12-річного Лео та 10-річну Луну.

Пенелопа Крус та Хавʼєр Бардем Фото: Getty Images

Раніше Пенелопа Крус розповіла, як Хав'єр розважає їхню сім'ю.

"Він співає і чудово танцює. І він справляє дивовижне враження на Міка Джаггера. Він імітує розмову Аль Пачіно та Де Ніро. Це неймовірно", — говорила іспанська знаменитість.

Нагадаємо, Пенелопа Крус та Бред Пітт знялися в чуттєвому рекламному ролику.

Також Фокус писав про 50-річчя Пенелопи Крус.