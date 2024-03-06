Бред Пітт і Пенелопа Крус знялися в чуттєвій рекламі (відео)

Рекламний ролик знято за мотивами фільму Клода Лелуша "Чоловік і жінка". Пенелопі та Бреду вдалося ідеально передати атмосферу картини.

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60-річний Бред Пітт і 49-річна Пенелопа Крус підтвердили звання секс-символів Голлівуду, знявшись у дуже романтичній і чуттєвій рекламі французького будинку моди Chanel, якою бренд уже поділився в соцмережах.

У ролику, стилізованому під чорно-білий фільм 60-их років минулого століття, вони грають закоханих, які зустрічаються в ресторані Довіль під назвою La Belle Epoque — період європейської історії, який зазвичай вважається таким, що розпочався приблизно в 1871-1880 роках і завершився початком Першої світової війни в 1914 році.

Бред має елегантний вигляд у чорній куртці та светрі поверх ідеально випрасуваної сорочки. Його волосся укладене в бездоганну зачіску, підкреслюючи лиск Голлівуду.

Його партнерка з розпущеним волоссям, густою підводкою для очей і в чорній сукні — йому до пари.

Режисерами ролика виступили Інес і Вінуд.

Короткометражний фільм був знятий з нагоди відкриття показу Chanel осінь-зима 2024-25 Ready-to-Wear. Це данина поваги фільму французького режисера Клода Лелуша "Чоловік і жінка" 1966 року, головні ролі в якому зіграли Анук Еме і Жан-Луї Трентіньян. Вони грають двох овдовілих батьків, які зустрічаються в школі-інтернаті для своїх дітей. Незабаром вони виявляють, що у них є взаємний потяг.

Рекламний ролик за мотивами картини покликаний закарбувати "початок історії кохання в Довілі, місці, дорогому Дому, і натхнення колекції, придуманої Віржині Віар". У ньому якраз і відтворено сцену, де пара сидить один навпроти одного в ресторані готелю в Довілі.

В оригінальній сцені режисер Клод Лелуш поклав на стіл між ними сумочку — власну сумку Еме Chanel.

За словами Пенелопи, вона багато разів переглядала фільм "Чоловік і жінка".

""Чоловік і жінка" — один із моїх улюблених фільмів, а Клод Лелуш — один із моїх улюблених режисерів. А Анук Еме завжди була однією з моїх улюблених актрис. І вона така красуня, така ікона моди. Таким чином, щоб мати змогу бути частиною цієї прекрасної шани — фільму, Клоду, Фестивалю в Довілі, стосункам між Довілем і Шанель, а також між Габріель і Довілем... Тут так багато шарів. І вони всі такі красиві. І вони також правдиві", — зізналася вона.

Раніше Фокус писав, що Бред Пітт з'явився на публіці в спортивному костюмі з черепом за $4600.