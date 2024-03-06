Брэд Питт и Пенелопа Крус снялись в чувственной рекламе (видео)

Рекламный ролик снят по мотивам фильма Клода Лелуша "Мужчина и женщина". Пенелопе и Брэду удалось идеально передать атмосферу картины.

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60-летний Брэд Питт и 49-летняя Пенелопа Крус подтвердили звание секс-символов Голливуда, снявшись в очень романтической и чувственной рекламе французского дома моды Chanel, которой бренд уже поделился в соцсетях.

В ролике, стилизованном под черно-белый фильм 60-ых годов прошлого века, они играют влюбленных, которые встречаются в ресторане Довиля под названием La Belle Epoque — период европейской истории, который обычно считается начавшимся примерно в 1871–1880 годах и завершившимся началом Первой мировой войны в 1914 году.

Брэд выглядит элегантно в в черной куртке и свитере поверх идеально отглаженной рубашки. Его волосы уложены в безупречную прическу, подчеркивая лоск Голливуда.

Его партнерша с распущенными волосами, густой подводкой для глаз и в черном платье – ему под стать.

Режиссерами ролика выступили Инес и Винуд.

Короткометражный фильм был снят по случаю открытия показа Chanel осень-зима 2024-25 Ready-to-Wear. Это дань уважения фильму французского режиссера Клода Лелуша "Мужчина и женщина" 1966 года, главные роли в котором сыграли Анук Эме и Жан-Луи Трентиньян. Они играют двух овдовевших родителей, которые встречаются в школе-интернате для своих детей. Вскоре они обнаруживают, что у них есть взаимное влечение.

Рекламный ролик по мотивам картины призван запечатлеть "начало истории любви в Довиле, месте, дорогом Дому, и вдохновении коллекции, придуманной Виржини Виар". В нем как раз и воссоздана сцена, где пара сидит друг напротив друга в ресторане отеля в Довиле.

В оригинальной сцене режиссер Клод Лелуш положил на стол между ними сумочку — собственную сумку Эме Chanel.

По словам Пенелопы, она много раз пересматривала фильм "Мужчина и женщина".

""Мужчина и женщина" — один из моих любимых фильмов, а Клод Лелуш — один из моих любимых режиссеров. А Анук Эме всегда была одной из моих любимых актрис. И она такая красавица, такая икона моды. Таким образом, чтобы иметь возможность быть частью этого прекрасного почтения — фильму, Клоду, Фестивалю в Довиле, отношениям между Довилем и Шанель, а также между Габриель и Довилем… Здесь так много слоев. И они все такие красивые. И они также правдивы", – призналась она.

Ранее Фокус писал, что Брэд Питт появился на публике в спортивном костюме с черепом за $4600.