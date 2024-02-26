Брэд Питт появился на публике в спортивном костюме с черепом за $4600 (фото)

Актер лично рекламирует вещи своего бренда God's True Cashmere. Он основал его в 2019-м.

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60-летний американский оскароносный актер Брэд Питт сейчас проживает свою лучшую жизнь. Он не только визуально стал свежее и моложе после того, как начал встречаться с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон, но и снова радует поклонников стильными выходами. Сеть облетели фото актера, где он запечатлен в модном черно-белом спортивном костюме, украшенном абстрактным черепом за $4600. Это – вещь от модного бренда God's True Cashmere, который сам Брэд основал в 2019 году вместе с целителем-холистиком Сатом Хари.

Брэд — заядлый энтузиаст архитектуры и искусства и регулярно коллекционирует работы самых уважаемых художников мира. Бренд God's True Cashmere также активно продвигался близким другом актера, британским художником Томасом Хаусаго. Последний разработал этот спортивный костюм ограниченной серии и демонстрирует его на своем веб-сайте, назвав одежду "защитной, безопасной, ресурсной и созданной с использованием Божественной энергии".

Звезду сфотографировали, когда он выходил из художественной студии в Лос-Анджелесе, держа в руках несколько книг по архитектуре и напиток La Croix. Фанаты, завидев актера, сразу ринулись к нему. Он, немного пообщавшись с ними, сел в свой черный Porsche Taycan Turbo S за $200 тысяч, уехал прочь.

Сейчас у Питта короткий отпуск, который он проводит дома. Вскоре он поедет в Великобритании, где продолжаются съемки фильма о Формуле-1. Рабочее название картины "Apex" с участием вымышленной команды APXGP.

По словам сопродюсера проекта Льюиса Хэмилтона, который стал одним из сценаристов, "действие на трассе будет максимально реалистичным".

Питт на съемках фильма о Формуле-1

Брэд Питт и Инес де Рамон начали встречаться через семь лет после расставания Питта и Анджелины Джоли. Их впервые заметили вместе в ноябре 2022 года на концерте Боно. Это произошло через несколько месяцев после того, как Инес и актер Пол Уэсли развелись. По словам друзей, приближенных к влюбленным, Брэд никогда не был так счастлив, как сейчас.

Совсем недавно стало известно, что девушка Питта переехала в его роскошный особняк.

Ранее Фокус писал, что Брэд Питт и Анджелина Джоли до сих пор не завершили бракоразводный процесс.