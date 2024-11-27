50-летняя Пенелопа Крус снялась в купальниках для глянца (фото)

Традиционно знаменитость примерила Chanel. Она давно является амбассадором дома моды.

50-летняя испанская актриса Пенелопа Крус украсила обложку последнего выпуска Vogue Hong Kong в ряде образов Chanel из их новой коллекции Cruise. Результатами фотосессии звезда экрана поделилась в Instagram.

Пенелопа недавно посетила показ Chanel Cruise 2024/25 в Гонконге в Институте дизайна. Поэтому неудивительно, что муза Chanel примерила подборку образов модного дома для своего появления в новом выпуске глянца.

В частности, звезда "Пиратов Карибского моря" позировала в белом купальнике с поясом и черным бантом, который был в стиле одного из фирменных твидовых блейзеров бренда.

Пенелопа Крус

На другом снимке Пенелопа Крус надела облегающий черно-белый купальник с набором жемчужных бус для дополнения образа.

Локоны актрисы были уложены для съемки в драматическом объемном стиле, а ее черты лица были подчеркнуты гламурным макияжем.

Пенелопа Крус

Также Пенелопа моделировала черное боди с парой кожаных брюк и черно-белым кардиганом. Другие образы включали пару джинсовых комбинезонов и куртки, которые были дополнены брошью Chanel и ожерельем.

Напомним, Хавьер Бардем рассказал о знакомстве с Пенелопой Крус.

Также Фокус писал о воссоединении Джонни Деппа и Пенелопы Крус на экране.