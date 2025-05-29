57-річна зірка "Рятувальників Малібу" знялася в культовому купальнику (фото)

Американська акторка і фотомодель Донна Д'Ерріко, яка свого часу прославилася роллю Донни Марко в культовому серіалі "Рятувальники Малібу", згадала молодість і порадувала три мільйони своїх підписників у соцмережі кадром з нотками ностальгії.

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В Instagram вона опублікувала фото, де позує в знаменитому червоному купальнику.

"Вгадайте, хто знайшов її старий купальник...", — йдеться у підписі до знімка, зробленого в спальні біля ліжка.

У кадрі модель із макіяжем і укладкою дивиться у камеру.

Фото: Instagram @donnaderrico

Публікація мала очікуваний ефект.

"Все ще сидить як влитий і має чудовий вигляд. Красиве фото", "Все ще дуже добре сидить на тобі. Бережи себе, красуне", "Має кращий вигляд, ніж будь-коли раніше", — пишуть у коментарях шанувальники акторки.

Донна знімалася в "Рятувальниках Малібу" з 1996 по 1998 рік.

Донна Д'Еріко в ролі Донни Марко Фото: Соцсети

Нині 57-річна акторка активно розвиває свій акаунт у соцмережі й ділиться з фоловерами знімками, позуючи то в купальниках, то в спідній білизні та демонструючи струнку красиву фігуру, якій можуть позаздрити її молодші колеги.

Фото: Instagram @donnaderrico

Фото: Instagram @donnaderrico

Фото: Instagram @donnaderrico

У 2022 році вона стала моделлю OnlyFans. І це — незважаючи на те, що протягом багатьох років Донна піддавалася нападкам за публікацію сексуальних фото у соціальних мережах. Д'Ерріко заявила, що почувається "красивою", хоч тролі говорили їй, що вона "занадто стара", щоб ділитися фото в бікіні в інтернеті.

"Я почуваюся до біса сексуальною. Чоловіки роблять мені компліменти, і я це приймаю. Дозвольте мені жити. Коли мені виповниться 80, я озирнуся назад і буду так рада, що зробила це, поки мені було жарко", — відповіла знаменитість хейтерам.

Раніше Фокус писав, що:

У Памели Андерсон зберігся легендарний купальник із "Рятувальників Малібу". Акторка, яка зіграла в серіалі Сі Джей Паркер, навіть приміряє його час від часу.

Свою фігуру в купальнику продемонструвала і супермодель Гелена Крістенсен. У свої 55 років вона пірнула в ополонку.

Ми також розповідали, що німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум прийшла на модний показ у дивній сукні-купальнику.