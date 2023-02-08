Все ще чудово сидить: у Памели Андерсон зберігся легендарний купальник зі "Рятувальників Малібу"

Знаменитість зберегла культовий купальник із телесеріалу "Рятувальники Малібу".

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55-річна американська акторка та модель Памела Андерсон розповіла, що має досі культовий червоний купальник, який вона носила в ролі рятувальниці Сі Джей Паркер у популярному телешоу 90-х. Крім того, вона навіть приміряє його іноді. Про це повідомляє ET "Canada".

"У мене тоді була парочка. Тепер у мене є лише один, і він мені підходить", — сказала зірка. "Я надягаю його час від часу. Все ще підходить!"

Зірка Playboy додала, що іноді використовує його під час вечірок, щоб пожвавити обстановку.

Памела грала Сі Джей Паркер у період із 1992 по 1997 рік. У 2017 році зірка з'явилася в епізодичній ролі у серіалі "Рятувальники Малібу" із Заком Ефроном та Двейном Джонсоном у головних ролях.

Нагадаємо, нещодавно Памела Андерсон стала окрасою нового випуску глянцю Interview, для якого позувала у досить сміливих образах, зокрема оголеною.

Раніше Фокус писав, що в інтерв'ю Памела Андерсон поділилася подробицями свого нового документального фільму "Памела, історія кохання", а також зізналася ведучому, що сподівається знову вийти заміж.