Все еще отлично сидит: у Памелы Андерсон сохранился легендарный купальник из "Спасателей Малибу"

Знаменитость сохранила культовый купальник из телесериала "Спасатели Малибу".

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55-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон рассказала, что у нее до сих пор есть культовый красный купальник, который она носила в роли спасателя Си Джей Паркер в популярном телешоу 90-х. Кроме того, она даже примеряет его время от времени. Об этом сообщает ET Canada.

"У меня тогда была парочка. Теперь у меня есть только один, и он мне подходит", — сказала звезда. "Я надеваю его время от времени. Все еще подходит!"

Звезда Playboy добавила, что иногда использует его во время вечеринок, чтобы оживить обстановку.

Памела играла Си Джей Паркер в период с 1992 по 1997 год . В 2017 году звезда появилась в эпизодической роли в фильме Спасатели Малибу с Заком Эфроном и Дуэйном Джонсоном в главных ролях.

Напомним, недавно Памела Андерсон стала украшением нового выпуска глянца Interview, для которого позировала в довольно смелых образах, в том числе обнаженной.

Ранее Фокус писал, что в ном интервью Памела Андерсон поделилась подробностями своего нового документального фильма "Памела, история любви", а также призналась ведущему, что надеется снова выйти замуж.