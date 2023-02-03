55-летняя Памела Андерсон снялась обнаженной для нового выпуска Interview Magazine (фото)

Знаменитость предстала в весьма провокационной фотосессии.

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55-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон взбудоражила воображение поклонников новой провокационной фотосессией. Секс-символ 90-х решила еще раз подтвердить свое звание и доказать, что даст фору молодому поколению. Памела стала украшением нового выпуска глянца Interview, для которого позировала в довольно смелых образах. Об этом пишет The Sun.

На одном из снимков 55-летняя Пэм изображена полностью обнаженной, лежа на диване. Формы знаменитости прикрыли длинные светлые волосы.

[ + – ] Памела Андерсон

Также знаменитая блондинка продемонстрировала стройные ноги в мини-платье, а также соблазнительно облизала стекло.

[ + – ] Памела Андерсон Фото: interviewmagazine.com [ + – ] Памела Андерсон Фото: interviewmagazine.com

Интересно, что во время интервью с журналистами издания звезда "Спасателей Малибу" призналась, что в детстве хотела быть монахиней: "Когда я была маленькой, я хотела стать монахиней или танцовщицей. Почему я не могу одновременно заниматься и тем, и другим?" – поделилась звезда и добавила, что эти профессии привлекали ее одеждой.

[ + – ] Памела Андерсон Фото: interviewmagazine.com

Напомним, Памела Андерсон дала откровенное интервью, в котором рассказала, что опять хочет замуж.

Также Фокус писал о реакции сыновей Памелы Андерсон на обнародование секс-контента их родителей.