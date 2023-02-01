Сыновья Памелы Андерсон рассказали, сколько она могла заработать на своем секс-видео

При этом Брэндон и Дилан сказали, что карьера Памелы "пошла под откос" после того, как ее секс-видео оказалось в Сети.

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Сыновья Памелы Андерсон, Брэндон и Дилан рассказали, что ее карьера провалилась после просочившегося секс-видео. И они высказались по поводу мини-сериала Hulu 2022 года "Пэм и Томми", который как раз рассказывает эту историю и повествует об отношения Памелы Андерсон и ее мужа Томми Ли, барабанщика Mötley Crüe. Об этом пишет Daily Mail.

Взрослые сыновья Памелы Андерсон, Брэндон Томас Ли и Дилан Джаггер Ли, высказались по ряду тем, касающихся карьеры их матери, поскольку они помогают ей продвигать пару новых проектов: ее книгу "С любовью, Памела" и документальный фильм Netflix под названием "Памела: история любви".

[ + – ] Памела Андерсон с сыновьями на премьере своего фильма

26-летний Брэндон, 25-летний Дилан и 60-летний барабанщик Mötley Crüe Томми Ли — высказали свое мнение по поводу мини-сериала Hulu 2022 года "Пэм и Томми" и о том, как повлияло секс-видео на карьеру Памелы Андерсон.

В документальном фильме Дилан сказал, что, по его мнению, сериал "Пэм и Томми", в котормо роль его матери исполнила Лили Джеймс, был безвкусно снят.

"Зачем вспоминать что-то 20-летней давности, что, как вы знаете, кого-то обидело? Худший этап ее жизни и создание из этого комедии не имели смысла", — сказал Дилан.

А Брэндон сказал, что хотел бы, чтобы его 55-летняя мать "заработала деньги", согласившись лицензировать секс-запись.

"Она заработала бы миллионы долларов, если бы просто подписала клочок бумаги. Вместо этого она сидела без дела и смотрела, как ее карьера растворяется в воздухе. Она была в долгах большую часть своей жизни", — заявил сын Памелы.

Брат поддержал его, сказав, что карьера и жизнь звезды Playboy развивались бы совсем по-другому, "если бы она действительно нажилась на записи".

Брэндон заявил, что его мать получала очень маленькие гонорары, будучи главной звездой сериала "Спасатели Малибу" с 1992 по 1997 год.

"Люди будут шокированы, узнав, как на самом деле ею воспользовались. Она заключила невыгодную для себя сделку, а ведь она была главной звездой этого шоу. Многие заработали на шоу миллионы, а она — всего 4000 долларов в год. Это преступление", — сказал юноша.

А обсуждая многочисленные браки Памелы Андерсон, ее сыновья сказали просто: она любит выходить замуж.

"Она любит выходить замуж. Может быть, это ее самое любимое занятие на свете — влюбляться", — заявили Дилан и Брэндон.

Напомним, на премьере документального фильма о себе, Памела Андерсон появилась в красном платье, повторив свой культовый образ из "Спасателей Малибу".