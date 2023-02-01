Сини Памели Андерсон розповіли, скільки вона могла заробити на своєму секс-відео

Водночас Брендон і Ділан сказали, що кар'єра Памели "пішла під укіс" після того, як її секс-відео опинилося в мережі.

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Сини Памели Андерсон, Брендон і Ділан розповіли, що її кар'єра провалилася після секс-відео, що просочилося у мережу. І вони висловилися з приводу мінісеріалу Hulu 2022 року "Пем і Томмі", який якраз і розповідає цю історію й оповідає про стосунки Памели Андерсон та її чоловіка Томмі Лі, барабанщика Mötley Crüe. Про це пише Daily Mail.

Дорослі сини Памели Андерсон, Брендон Томас Лі та Ділан Джаггер Лі, висловилися з низки тем, що стосуються кар'єри їхньої матері, оскільки вони допомагають їй просувати кілька нових проєктів: її книгу "З любов'ю, Памела" та документальний фільм Netflix під назвою "Памела: історія кохання".

[ + – ] Памела Андерсон із синами на прем'єрі свого фільму

26-річний Брендон, 25-річний Ділан і 60-річний барабанщик Mötley Crüe Томмі Лі — висловили свою думку з приводу мінісеріалу Hulu 2022 року "Пем і Томмі" і про те, як вплинуло секс-відео на кар'єру Памели Андерсон.

У документальному фільмі Ділан сказав, що, на його думку, серіал "Пем і Томмі", в якому роль його матері виконала Лілі Джеймс, був знятий без смаку.

"Навіщо згадувати щось 20-річної давності, що, як ви знаєте, когось образило? Найгірший етап її життя та створення з цього комедії не мали сенсу", — сказав Ділан.

А Брендон сказав, що хотів би, щоб його 55-річна мати "заробила гроші", погодившись ліцензувати секс-запис.

"Вона заробила б мільйони доларів, якби просто підписала клаптик паперу. Натомість вона сиділа без діла і дивилася, як її кар'єра розчиняється в повітрі. Вона була в боргах більшу частину свого життя", — заявив син Памели.

Брат підтримав його, сказавши, що кар'єра та життя зірки Playboy розвивалися б зовсім інакше, "якби вона справді нажилася на записі".

Брендон заявив, що його мати отримувала дуже маленькі гонорари, будучи головною зіркою серіалу "Рятувальники Малібу" з 1992 до 1997 року.

"Люди будуть шоковані, дізнавшись, як насправді нею скористалися. Вона уклала невигідну для себе угоду, адже вона була головною зіркою цього шоу. Багато хто заробив на шоу мільйони, а вона — всього 4 000 доларів на рік. Це злочин", — сказав юнак.

А обговорюючи численні шлюби Памели Андерсон, її сини просто сказали: вона любить виходити заміж.

"Вона любить виходити заміж. Можливо, це її найулюбленіше заняття на світі — закохуватися", — заявили Ділан і Брендон.

Нагадаємо, на прем'єрі документального фільму про себе Памела Андерсон з'явилася в червоній сукні, повторивши свій культовий образ із "Рятувальників Малібу".