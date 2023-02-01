Памела Андерсон повторила свій культовий образ з "Рятівників Малібу" (фото)

Знаменитість з'явилася на прем'єрі документальної картини про себе "Памела, історія кохання".

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55-річна канадо-американська акторка та модель Памела Андерсон повторила свій культовий образ із серіалу "Рятівники Малібу". Про це пише Page Six.

Зірка екрану з'явилася на прем'єрі документальної картини про себе "Памела, історія кохання". На червону доріжку знаменитість вийшла у яскраво-червоній сукні в підлогу, додавши до образу кілька лаконічних аксесуарів — сережки Cicada та каблучку Delfina Delettrez.

Волосся Памела зібрала в охайний пучок, а на обличчі зробила легкий вечірній макіяж. На ногах Андерсон були червоні туфлі від Christian Louboutin.

Червоний аутфіт нагадав фанатам знаменитості її культовий образ із серіалу 90-х "Рятівники Малібу" — червоний суцільний купальник.

[ + – ] Памела Андерсон

Наразі увага до персони Памели Андерсон лише зростає. На початку 2023 вийшов документальний фільм про життя знаменитості "Памела, історія кохання" та мемуари зірки. А за рік до цього відбувся реліз картини "Пем і Томмі" про секс-скандал акторки та її колишнього чоловіка, музиканта Томмі Лі.

[ + – ] Памела Андерсон

Нагадаємо, ексчоловік Памели Андерсон залишив їй у спадок 10 мільйонів доларів.

Також Фокус писав про реакцію Памели Андерсон на реліз серіалу про її секс-скандал з Томмі Лі.