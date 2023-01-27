Памела Андерсон прокоментувала серіал "Пем і Томмі" про її резонансне секс-відео

Знаменитість розповіла, що відчувала, коли з телевізора дізналася про вихід цього шоу.

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55-річна голлівудська акторка та секс-бомба 90-х Памела Андерсон вперше за тривалий час дала інтерв'ю Говарду Стерну та прокоментувала міні-серіал Hulu "Пем і Томмі", який розповідає про крадіжку її з ексчоловіком Тіммі Лі скандального секс-відео.

Вона розповіла, що відчуває відразу до цього шоу, оскільки з нею не пов'язувалися перед його зйомкою і тим більше не просили дозволу на екранізацію цього скандального глави її життя.

Також Памела зазначила, що сама серіал не дивилася і не робитиме цього. Однак про те, що там було, їй розповіли друзі, які сказали їй, що їх із колишнім чоловіком актори Лілі Джеймс та Себастіан Стен зобразили не достовірно. Зірка "Рятувальників Малібу"сказала Стерну, що хоч і дуже скривджена, але не пов'язувалася із творцями міні-серіалу після його виходу із претензіями, оскільки не хоче знову ворушити минуле.

"Я пам'ятаю, як побачила цю рекламу "Пем і Томм"і і подумала: Що? Мені ніхто не дзвонив, я ще жива, мене ніхто не питав, я тут ні до чого". Я відчувала себе трохи спантеличеною цим. Я не думаю, що вони зобразили Томмі або мене дуже точно. Я не бачила цього, але чула від людей, що це дуже поверхове уявлення про нас. Я хотіла б, щоб вони зателефонували", — зазначила зірка.

Нагадаємо, у лютому 2022 року стрімінговий сервіс Hulu випустив міні-серіал, який розповідає історію актриси та моделі Памели Андерсон та її тодішнього чоловіка рокера з гурту Mötley Crüe Томмі Лі і те, як у пари з дому вкрали їхнє секс-відео. Касета стала резонансною, виготовили безліч копій, які продавалися на чорному ринку. В результаті історія вплинула на особисте життя пари та кар'єру Памели.

Також Фокус писав, що Памела Андерсон знялася у розкішній фотосесії для Variety.