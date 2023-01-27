55-річна Памела Андерсон знялася в розкішній фотосесії для Variety (фото)

За словами зірки, зараз вона вперше самотня та живе дзеркальним життям себе 22-річної.

Related video

Американська акторка та модель Памела Андерсон з'явилася на обкладинці та сторінках нового номера Variety, де не лише позувала в розкішному вбранні та взутті від Saint Laurent, Chanel, Versace, Vivienne Westwood, ALC, Jimmy Choo, а й розповіла про творчість і переосмислення ролі шоу-бізнесу в її житті і його вплив на її долю.

Інтерв'ю вийшло напередодні старту двох великих проєктів Памели. 31 січня виходить документальний фільм Netflix "Памела, історія любові". Його режисером став Раян Вайт, а продюсував картину син Памели, 26-річний Брендон. На цей же день запланована ще одна гучна подія — вихід мемуарів HarperCollins "Із любов'ю, Памела", де розкрито чимало фактів про акторку та секс-символ 90-х.

Протягом десятиліть ЗМІ й індустрія шоу-бізнесу ліпили з Памели дурну блондинку, помилково сприймаючи її замкнутий характер за беззмістовність. Вихід серіалу "Рятувальники Малібу", де вона здобула міжнародну славу, зігравши Сі Джей Паркер, ще більше зміцнили стереотипи щодо неї.

Фото: Variety Фото: Variety Фото: Variety Фото: Variety Фото: Variety Фото: Variety Фото: Variety

Незважаючи на те, що Андерсон опублікувала ще два бестселери New York Times і може докладно цитувати Пруста й Волта Вітмена, образ красивої пустої ляльки прикипів до неї намертво.

"Ось ця ікона, яку світ знає. Світ намагався створити майже карикатуру на те, ким вона є. Але в цій жінці є глибина та певний інтелект, яким вона справді готова володіти й показати світові", — говорить про неї віцепрезидентка Netflix незалежного й документального кіно Ліза Нісімура.

33 роки тому Андерсон прилетіла з Ванкувера в Лос-Анджелес, щоб почати життя з чистого аркуша та врятуватися від нареченого-аб'юзера. Редакція Playboy сплатила їй переліт першим класом і рахунок за готель, сподіваючись, що вона стане потенційною моделлю для обкладинки лютневого номера журналу 1990 року. Їхні надії були виправдані з лишком. Згодом Андерсон перетвориться на другу північноамериканську бомбу, як Мерилін Монро до неї, і виявиться однією з найвідоміших жінок у світі завдяки рекордним 11 обкладинкам Playboy і серіалу "Рятувальники Малібу".

Принагідно вона ненавмисно відкрила еру сучасної бульварної преси, нав'язливо глянувши на свій шлюб із Лі та вкрадене секс-відео, яке, за її словами, "зруйнувало життя". Майже через 30 років після того, як це фіаско поклало край її шлюбу, Андерсон була змушена пережити приниження з "Пем і Томмі".

Але вона не озлоблена. Крім того, модель навіть простягла оливкову гілку Лілі Джеймс, яка грає її в серіалі.

"Я сказала Netflix: "Я хотіла б запросити Лілі на прем'єру фільму. Я думаю, що важко грати когось, коли ти не знаєш усієї картини. Я нічого не маю проти Лілі Джеймс. Я думаю, що вона вродлива дівчина, і вона просто робила свою роботу. Але сама думка про те, що все це відбувається, була просто нищівною для мене", — зізналася Памела.

"Пем і Томмі" став сенсацією попкультури й отримав 10 номінацій на премію "Еммі", повернувши Андерсону до слави.

Наразі Андерсон живе дзеркальною версією себе 22-річної. Вона прокидається о 4 або 5 ранку, купила нерухомість у Ледісміті у своєї бабусі кілька десятиліть тому. Її батьки піклуються про її п'ятьох собак, яким вона дала притулок, подорожуючи світом. Зараз вона насолоджується самотністю, оскільки вперше за багато років поряд немає чоловіка.

Нагадаємо, Памела Андерсон розлучилася зі своїм п'ятим чоловіком через рік після церемонії одруження та повернулася в Малібу.