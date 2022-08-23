Памела Андерсон вигуляла в Малібу крокси на шпильці

Після розлучення з п'ятим чоловіком Деном Хайхурстом Памела повернулася з Канади в США.

55-річна американська акторка та колишня модель Памела Андерсон звернула на себе увагу очевидців у Малібу, коли з'явилася на вулиці в повністю білому образі.

Для прогулянки знаменитість обрала білу футболку та лляні вкорочені штани такого ж кольору. Образ вона доповнила плетеною сумочкою-кошиком, а на ногах у неї були білі крокси на чорній шпильці Madame Mules, створені в співпраці Crocs із Balencia.

Памела обійшлася без аксесуарів, обмежившись парою сонцезахисних окулярів у білій оправі, а волосся залишила розпущеним.

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Андерсон, яка прославилася після того, як її помітили на трибунах бейсбольного матчу наприкінці 80-х, цього року знову опинилася в заголовках газет. По-перше, її минуле було повернено до життя за допомогою серіалу Hulu "Пем і Томмі", в якому її зіграла акторка Лілі Джеймс. Він розповідав про секс-відео її та колишнього чоловіка Томмі Лі, яке стало надбанням громадськості в 90-ті роки та спровокувало грандіозний скандал, а також крах шлюбу знаменитостей.

[ + – ] Памела Андерсон і Томмі Лі

Також Памела зіграла роль Роксі Гарт у бродвейському мюзиклі "Чикаго", повернувшись до творчості. Вистави тривали до 5 червня, і цю роль сама акторка назвала роботою своєї мрії.

"Я думаю, що слава для Роксі — це свобода. Йдеться не лише про те, щоб бути знаменитим, ідеться про свободу й увагу, тому я можу ставитися до багатьох речей у шоу з розумінням… У цьому є темрява. Є також темрява в ЗМІ та в реальному житті. Це дуже цікава п'єса, і вона культова. Це триває вічно, тому що це велика історія. І завжди є щось під усім гламуром, що робить його ще гламурнішим", — заявила вона.

Пем була одружена з барабанщиком Motley Crue з 1995 по 1998 рік, і в них двоє синів — Брендон Томас Лі, якому зараз 26 років, і 24-річний Ділан Джаггер Лі.

Нещодавно Памела розлучилася зі своїм п'ятим чоловіком, із яким була в шлюбі трохи більше року. Після розлучення вона повернулася з Канади назад у Малібу.