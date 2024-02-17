Зручні "кошенята": вишукане взуття на низьких підборах (фото)

Експерти італійського Vogue запевняють: одного разу одягнувши kittens heel, ви вже не зможете обійтися без цього зручного й елегантного взуття.

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Напевно, стилісти назвуть цю модну тенденцію не тільки найелегантнішою та найстриманішою, а й найзручнішою. Ми про вишукані та комфортні kittens heel — туфлі-човники, мокасини, босоніжки з відкритою п'ятою на низьких підборах, що з'явилися в 50-60-ті роки минулого століття, щоб завоювати серця модниць. Експерти італійського Vogue запевняють: одного разу одягнувши kittens heel, ви вже не зможете без них обійтися.

Винайшов kittens heel Роже Анрі Вів'є, французький модельєр взуття, а зробили їх складовими елегантного образу Одрі Хепберн і Джекі Кеннеді. Технічно kittens heel являють собою середні підбори, від 3,5 до 5 сантиметрів, тонкі та вигнуті, що уособлюють жіночний стиль. Сьогодні ця ретро-тенденція набирає обертів, і навесні-влітку 2024 року на подіум знову повернулося взуття на підборах заввишки кілька сантиметрів: від туфель Valentino заввишки лише 2 сантиметри від землі до лакованих туфель з відкритою п'ятою від Gucci заввишки всього 5 сантиметрів.

Мюлі

Зручні й елегантні, з приходом весни вони повертаються на перший план у літньому гардеробі.

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Класичні туфлі-човники

З усіх туфель на підборах ці, безумовно, найкласичніші. Однак елементи — бантик або ланцюжок — напевно прикрасять і додадуть родзинки цим kittens heel.

Якщо ви шукаєте "сильнішу" модель з погляду тренду, стилісти рекомендують зупинити свій вибір на босоніжках з відкритою п'ятою — варіації класичних туфель, що відкривають каблук завдяки ремінцю. Модниці навіть носили їх взимку з прозорими колготками та яскравими шкарпетками. Ці туфлі, насправді, найстратегічніша інвестиція: зручні й універсальні, вони роблять стрункішою фігуру і покращують будь-яке вбрання, не жертвуючи при цьому комфортом.

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Мокасини

Ця ретро-мода народилася на подіумі Bottega Veneta 2019 року, але саме завдяки Miu Miu ця тенденція стала вірусною — пам'ятаєте лофери у версії з п'ятою? Саме в kittens heel класична естетика поєднується з функціональністю й елегантністю.

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З чим носити kittens heel

У реальному житті туфлі на низьких підборах неймовірно універсальні, оскільки можуть виконувати подвійну функцію, замінюючи туфлі на плоскій підошві й туфлі на високих підборах. Незалежно від того, чи вирішите ви носити їх з джинсами або спідницею з блискітками, туфлі на підборах — це грайливий і несподіваний вибір, який спрацьовує практично завжди. З чим же особливо гарні kittens heel?

З легкими сукнями

Порівняно з високими шпильками, в них легше ходити, балансувати і носити їх всю ніч.

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З домашнім одягом

Якщо ви хочете бути елегантною і привабливою в домашній обстановці, можна зупинити свій вибір на мюлі kittens heel.

З мініспідницями

Вибір пари kittens heel, навіть у варіанті чобіт, з деталями або яскравих кольорів, доповнить блискітки та інші екстравагантні деталі вашого вбрання, а також контрастуватиме з базовими речами. А ще kittens heel ідеально поєднуються з усіма мініспідницями, укороченими кардиганами та штанами-стрінгами, які нещодавно знову повернулися в повсякденні образи.

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З позасезонними предметами

Технічно босоніжки kittens heel можна носити цілий рік, особливо під час відвідування офіційних заходів. Проте ця тенденція також проявляється у формі черевиків із закритим носком, що може здатися практичнішим для осінніх, зимових і весняних місяців.

З офісним одягом

Цей варіант kittens heel відомий як золота середина. Хочете, щоб ваше вбрання не здавалося занадто повсякденним, але ви не готові ризикувати високою шпилькою або платформою? Залежно від деталей вони додадуть образу грайливості й водночас стануть чудовим рішенням безлічі модних дилем.

Фото: Getty Images

З джинсами або сорочкою

Невимушені класні босоніжки kitten heels практично створені для спортивного стилю. У поєднанні із сорочкою на ґудзиках ви отримаєте стиль, який забезпечує правильний баланс між повсякденним і вишуканим.

Фото: Getty Images

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