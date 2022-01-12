Лілі Джеймс повторила культовий образ Памели Андерсон на зйомках "Пем і Томмі" (фото)

2 лютого 2022 року прем'єра очікуваного серіалу про секс-скандал 90-х.

Головна акторка серіалу "Пем і Томмі", який очікується 2 лютого 2022-го року на стримінговому сервісі Hulu, Лілі Джеймс перевтілилася до невпізнання у свій прототип, Памелу Андерсон, для зйомок картини. Про це повідомляє The Sun.

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[ + – ] Лілі Джеймс в образі Памели Андерсон.

Перевтілення британської акторки в секс-символ 90-х викликало бурхливу реакцію в мережі. Адже образ в точності відтворює культовий лук Памели Андерсон — у відомому купальнику з "Рятувальників Малібу" і з її фірмовою укладкою.

Лілі Джеймс зазначила, що перевтілюватися в Памелу Андерсон доводилося не тільки зовні, але і внутрішньо. А грим та укладка займали по 4 години на день. Проте акторці сподобалися ці трансформації і вона не хотіла виходити з образу суперстару 90-х.

Зазначимо, що в серіалі висвітлять тему роману секс-символу 90-х Памели Андерсон та її чоловіка, барабанщика рок-гурту Mötley Crüe Томмі Лі, з яким вони були у шлюбі з 1995-го по 1998 рік. У цьому союзі народилися два сини — Брендон Томас та Ділан Джаггер Лі.

[ + – ] Памела Андерсон та Томмі Лі у 90-х.

У центрі картини — відомий секс-скандал, який спровокувало викрадення касети з інтимним відео Андерсон та її чоловіка. Ролик опинився в мережі, а подружжя намагалися судитися з компанією Internet Entertainment Group та повернути матеріали, проте невдало.

Головними акторами "Пем і Томмі" стали Лілі Джеймс (Памела Андерсон), Себастьян Стен (Томмі Лі), Сет Роген (він зіграє чоловіка, через якого відео опинилося в інтернеті), Ендрю Дайс, Тейлор Шиллінг та інші. Самі ж винуватці інциденту 90-х не взяли участі у створенні картини, а Памела Андерсон навіть розлютилася через порушення цієї теми та назвала серіал "дешевою, чорт забирай, підробкою"

[ + – ] 2 лютого 2022 року очікується прем'єра серіалу про секс-скандал 90-х.

Раніше Фокус писав про вихід перших тизеру та трейлера серіалу.

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