Ужасы, фентези и секс-скандал. Самые ожидаемые сериалы 2022 года

Год только начался, но уже сейчас можно предположить, какие сериалы стоит внести в must see-list. Надо сказать, "сериальное меню" в 2022-м весьма разнообразно

Уже который год подряд можно смело заявлять, что сериалы завоевывают все большее число поклонников, отодвигая полнометражное кино на второй план. И теперь тяжело найти актера категории А, который бы не снялся в том, или ином многосерийном проекте.

Фокус выбрал самые ожидаемые сериалы 2022 года, и их разнообразие радует. Каждый найдет для себя телесагу по вкусу. Список варьируется от масштабного и грандиозного фентези, до биографических историй про первый в истории онлайн-секс-скандал.

Миротворец (Peacemaker)

Премьера: 13 января

HBO Max

[ + – ] Кадр из сериала "Миротворец" Фото: Скриншот

Франшиза фильма "Отряд самоубийц" и режиссер Джеймс Ганн подарили миру яркие образы, до сих пор популярные в Хэллоуин и истории про супергероев с черным юмором.

[ + – ] Трейлет сериала "Миротворец"

"Миротворец" – сериал про новичка-супергероя в отряде из вселенной комиксов DC, роль которого исполняет известный рестлер Джон Сина. Имя Миротворца – Кристофер Смит, он желает добиться мира любой ценой и Ганн уже описал этого персонажа, как "самого большого придурка в мире".

Позолоченный век (The Gilded Age)

Премьера: 24 января

HBO Max

[ + – ] Синтия Никсон и Кристин Барански в сериале "Позолоченный век" Фото: Скриншот

Историческая драма от знатока исторических драм Джулиана Феллоуза, который создал "Аббатство Даунтон" и "Госфорд-парк". На этот раз режиссер расскажет истории, которые будут разворачиваться в Нью-Йорке конца XIX века. А сыграют в нем Синтия Никсон, звезда сериала "Секс в большом городе" и Кристин Барански, знаменитая множеством комедийных ролей. По сюжету, осиротевшая и обедневшая дочь генерала Мэриан Брук (Луиза Джейкобсон), перебирается в Нью-Йорк к своим старомодными и богатым тетушкам и окунается в пучину светской жизни.

[ + – ] Трейлер сериала "Позолоченный век"

Напомним, "Позолоченным веком" называли период быстрого роста экономики и населения США после Гражданской войны и реконструкции Юга. А название придумали Марк Твен и Чарльз Уорнер для своей книги, обыграв таким образом термин "золотой век", который в американской истории, по их мнению, был лишь слегка "позолочен".

Пэм и Томми (Pam & Tommy)

Премьера: 2 февраля

Hulu

[ + – ] Кадр из сериала "Пэм и Томми" Фото: Скриншот

Интернет-секс-скандал с домашним видео звезды Playboy Памелы Андерсон и ее мужа Томми Ли, барабанщика знаменитой рок-группы Mötley Crüe случился еще в 1990-х и стал первым в истории. Сопровождалось это событие многочисленными скандалами, а сериал расскажет, как оно происходило на самом деле.

[ + – ] Трейлер сериала "Пэм и Томми"

Роль Пэм досталась Лили Джеймс, а Томми сыграл Себастьян Стэн, звезда "Зимнего солдата". Сет Роген исполнил роль Ранда Готье, который и похитил сейф с видео из особняка звезд.

Изобретая Анну (Inventing Anna)

Премьера: 11 февраля

Netflix

[ + – ] Трейлер сериала "Изобретая Анну" Фото: Скриншот

История Анны Делви, мошенницы, которая обирала доверчивых богачей, представляясь наследницей миллиардного состояния, стала одним из самых громких скандалов в докоронавирусные времена. Анна Сорокина родилась в России, позже ее родители переехали в Германию. Миллиардерами они точно не были, но Анне хотелось большего. Она выучила английский язык и переехала в Нью-Йорк, где, как вспоминали ее знакомые, она "убеждала всякого платить за ее роскошный образ жизни и не платить по огромным гостиничным счетам". Сорокина утверждала, что ее наследство составляет 60 миллионов евро и находится в трастовом фонде, созданном в Европе на ее имя.

[ + – ] Трейлер сериала "Изобретая Анну"

По данным обвинения, она также использовала поддельные финансовые документы, дабы подкрепить свою версию. Сорокина присвоила денег и услуг на 200 с лишним тысяч. В мае 2019 года суд в Нью-Йорке приговорил Анну Сорокину к заключению сроком от 4 до 12 лет за мошенничество. А Netflix купил права на ее историю за 320 тысяч долларов.

Super Pumped: Битва за Uber (Super Pumped: The Battle For Uber)

Премьера: 27 февраля

Showtime

[ + – ] Трейлер сериала "Super Pumped: Битва за Uber" Фото: Скриншот

Сериал-антология расскажет об успешных бизнес-проектах последнего времени. Но первой станет история сооснователя Uber Трэвиса Каланика, роль которого исполнит звезда фильма "Начало" Джозеф Гордон-Левитт.

[ + – ] Трейлер сериала "Super Pumped: Битва за Uber"

Трэвис был замешан в секс-скандале, обвинен в домогательствах и покинул компанию в 2017 году.

Любовь и смерть (Love and Death)

Премьера: весна 2022

HBO Max

[ + – ] Элизабет Олсен в роли Кэнди Монтгомери в сериале "Любовь и смерть" Фото: HBO

Сценарист Дэвид Э. Келли, ("Большая маленькая ложь", "Отыграть назад") адаптировал основанный на реальных событиях бестселлер про Кэнди Монтгомери (Элизабет Олсен) — скромную домохозяйку из Техаса, которая в 1980 году зарубила топором свою соседку Бетти Гор (Лили Рейб).

Кэнди долгое время была вне подозрений, потому что никто и подумать не мог, что 41 удар топором женщине нанесла ее милая соседка, а не пришлый маньяк-убийца. Однако позже выяснилось, что у Кэнди был роман с мужем Бетти и женщина была арестована. Однако в ходе судебных разбирательств Кэнди заявила, что именно Бетти напала на нее, узнав об изменах супруга, а она всего лишь защищалась. Жестокость Кэнди объяснила детской психологической травмой. Она была оправдана, а ее адвокат покончил с собой спустя 20 лет. О резонансном убийстве репортеры Джон Блум и Джим Эткинсон написали книгу "Свидетельство любви: правдивая история страсти и смерти в пригороде", которая и была экранизирована.

Властелин колец (The Lord of the Rings)

Премьера: 2 сентября

Amazon Prime Video

[ + – ] Кадр из сериала "Властелин колец" Фото: Amazon Prime Video

Масштабнейший фентези-проект, который обещает "переплюнуть" "Игру престолов" и оказаться не хуже трилогии Питера Джексона. В компании решили не эксплуатировать уже экранизированные книги, а обратились к событиям Второй Эпохи, которая имела место за тысячи лет до "Хоббита". Создателями уже запланировано пять сезонов, а на первый было потрачено 460 миллионов долларов, что делает еще не вышедший сериал самым дорогим тв-проектом в истории.

Дом дракона (House of the Dragon)

Премьера: 2022 год

HBO

[ + – ] Кадр из сериала "Дом дракона" Фото: Скриншот

Один из запланированных приквелов к "Игре престолов", фентези-хиту, снятому по циклу книг Джорджа Р. Р. Мартина. Точная дата премьеры пока неизвестна.

[ + – ] Тизер сериала "Дом дракона"

Сериал основан на книге Мартина "Пламя и кровь" расскажет о событиях, которые происходили за 200 лет до оригинальной истории: о гражданской войне, называемой "Танцем драконов".

Одни из нас (The Last of Us)

Премьера: 2022 год

HBO

[ + – ] Кадр из сериала "Одни из нас" Фото: HBO

Первая попытка НВО экранизировать компьютерную игру. Обычно эти попытки заканчивались неудачей, но режиссеры не теряют надежду создать что-то грандиозное. Игра The Last of Us, рассказывающая историю контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли, которые пробираются к ученым через постапокалиптические американские штаты, населенные бандитами и зомби, стала хитом 2013 года.

[ + – ] Трейлер игры 2013 года The Last of Us

В сериале роль Джоэла досталась Педро Паскалю, звезде сериалов "Мандалдорец" и "Барыги". А Элли сыграет Белла Рамзи, которая прославилась благодаря своему блестящему дебюту в финальных сезонах "Игры престолов".

Песочный человек (The Sandman)

Премьера: 2022 год

Netflix

[ + – ] Афиша сериала "Песочный человек" Фото: Netflix

Фэнтезийный сериал, основанный на культовом комиксе знаменитого писателя Нила Геймана. По его книгам уже были сняты сериалы "Американские боги" и "Благие знамения". По сюжету, Морфей, Повелитель Снов, в результате тайного ритуала оказывается пленен колдуном Берджессом. Однако через 105 лет ему удается сбежать, и он начинает поиски трех утраченных магических инструментов: шлема, мешка с песком и рубина.

[ + – ] Трейлер сериала "Песочный человек"

"Песочный человек" называют "комиксом для интеллектуалов" и Гейман долгое время выступал против экранизации, отмечая, что лучше не видеть Песочного человека на экране вообще, чем увидеть его "в плохом фильме".

1899

Премьера: 2022 год

Netflix

[ + – ] Афиша сериала "1899" Фото: Netflix

Мистический сериал, сняли который Баран Бо Одар и Янтье Фризе, создавшие "Тьму", мрачный проект для Netflix. Новый сериал обещает быть не менее мрачным и мистическим. По сюжету, группа переселенцев, путешествуя по морю, натыкается на корабль, пропавший несколько месяцев назад, и эта встреча, как водится, ничем хорошим не заканчивается.

Сияющие девушки (Shining Girls)

Премьера: 2022 год

Apple TV+

Еще один сериал, дата релиза которого пока неизвестна и который еще не обзавелся трейлером, чем немного расстраивает фанатов оригинальной книги, по которой он был снят. "Сияющие девушки" – Экранизация бестселлера Лорен Бьюкес, продюсируемая Леонардо Ди Каприо. Действие книги начинается в Чикаго в эпоху Великой депрессии. Бродяга Харпер находит ключ к порталу, который позволяет путешествовать во времени. Но за эту возможность Харпер должен убивать "сияющих девушек": ярких, молодых женщин, наделенных особой энергией, и питаться их энергией. Но одна из его жертв, Кирби (Элизабет Мосс), выжила и открывает охоту на охотника.

Известно, что за право выпустить сериал боролись сразу несколько цифровых платформ, в итоге "соревнование" выиграли Apple TV.