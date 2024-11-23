Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Пять современных сериалов, которые стоит посмотреть до конца осени

топ сериалы, лучшие сериалы, что посмотреть, интересные сериалы, криминальный сериал, детективный сериал, приключенческий сериал, приключенческий сериал, подборка сериалов
Фото: коллаж Фокус | Пять современных сериалов, которые стоит посмотреть до конца осени

Детиктив, криминал и приключения — увлекательные сюжеты сериалов, которые можно посмотреть вечером у себя дома. Фокус подготовил рекомендации от редакции, которые могут вам понравиться.

Последний месяц осени подходит к завершению. Вечера становятся все прохладнее, а вечера перед экраном телевизора все традиционнее. В такие моменты всегда возникает вопрос, что же посмотреть, когда уже все вроде бы видели? Фокус подготовил подборку сериалов, которые рекомендует к просмотру.

"Бумажный дом" (2017-2021)

Это испанский сериал, который стал очень популярным во всем мире. Он рассказывает о группе преступников, которые под руководством Профессора планируют и совершают ограбление прямо перед носом у полиции. Вся команда грабителей умело убегает от заключения.

"Берлин" (2023)

Испанский сериал, который своего рода стал продолжением истории одного из героев основного сериала "Бумажный дом". В сюжете главный герой, по имени Берлин собирает в Париже команду грабителей, чтобы на глазах у всего мира совершить одно из самых масштабных ограблений.

"Внешние Мельницы" (2020)

Американский сериал жанра приключения. Сюжет развивается вокруг группы подростков и главного героя Джона Би, которые ищут сокровища, которые в свое время разыскивал его отец. Подростки так увлекаются поиском, что становятся фигурантами большого дела в которые были задействованы множество других людей. Со временем у них появляются проблемы с законом, все из-за того, что их пытаются подставить, однако они не сдаются и продолжают искать многомиллионные драгоценности.

"Люпен" (2021)

Это французский криминальный телесериал, который рассказывает историю об известном воре и персонаже Арсена Люпена. Люпен известен своей изобретательностью и способностями к выполнению сложных краж и деятельности в мире преступления.

"Как избежать наказания за убийство" (2014-2020)

Это американский сериал в жанре детектив. Сюжетная линия развивается вокруг группы студентов, поступивших на юридический факультет. Они попадают на обучение к профессору Аннализе (Аннамей) Китинг, которая является известным практикующим адвокатом, которая не проигрывает ни одно дело. Манипуляции адвоката такие умелые, что она заставляет людей врать прямо в зале суда, все потому, что она имеет патологическую манию выигрывать дела. Вместе с адвокатской деятельностью Аннализа практикует преподавательскую деятельность. Для своих студентов она ведет курс, который называется "Как избежать наказания за убийство". На нем она учит студентов трансформироваться их в тело убийцы и искать путь преступления и то, как скрыть доказательства виновности. В результате адвокат выбирает группу студентов, которых берет сразу к себе в адвокатскую контору, где они на практике проходят обучение. Студенты так увлекаются делом, что еще не замечают, как сами начинают нарушать закон.

Напомним, ранее мы писали о топ 7 фильмов на осень: вечная классика для уютного вечера.

Кроме этого, Фокус писал, о топ 5 боевиков 2024: новые фильмы с захватывающим сюжетом, которые стоит посмотреть.