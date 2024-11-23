Пять современных сериалов, которые стоит посмотреть до конца осени

Детиктив, криминал и приключения — увлекательные сюжеты сериалов, которые можно посмотреть вечером у себя дома. Фокус подготовил рекомендации от редакции, которые могут вам понравиться.

Последний месяц осени подходит к завершению. Вечера становятся все прохладнее, а вечера перед экраном телевизора все традиционнее. В такие моменты всегда возникает вопрос, что же посмотреть, когда уже все вроде бы видели? Фокус подготовил подборку сериалов, которые рекомендует к просмотру.

"Бумажный дом" (2017-2021)

Это испанский сериал, который стал очень популярным во всем мире. Он рассказывает о группе преступников, которые под руководством Профессора планируют и совершают ограбление прямо перед носом у полиции. Вся команда грабителей умело убегает от заключения.

"Берлин" (2023)

Испанский сериал, который своего рода стал продолжением истории одного из героев основного сериала "Бумажный дом". В сюжете главный герой, по имени Берлин собирает в Париже команду грабителей, чтобы на глазах у всего мира совершить одно из самых масштабных ограблений.

"Внешние Мельницы" (2020)

Американский сериал жанра приключения. Сюжет развивается вокруг группы подростков и главного героя Джона Би, которые ищут сокровища, которые в свое время разыскивал его отец. Подростки так увлекаются поиском, что становятся фигурантами большого дела в которые были задействованы множество других людей. Со временем у них появляются проблемы с законом, все из-за того, что их пытаются подставить, однако они не сдаются и продолжают искать многомиллионные драгоценности.

"Люпен" (2021)

Это французский криминальный телесериал, который рассказывает историю об известном воре и персонаже Арсена Люпена. Люпен известен своей изобретательностью и способностями к выполнению сложных краж и деятельности в мире преступления.

"Как избежать наказания за убийство" (2014-2020)

Это американский сериал в жанре детектив. Сюжетная линия развивается вокруг группы студентов, поступивших на юридический факультет. Они попадают на обучение к профессору Аннализе (Аннамей) Китинг, которая является известным практикующим адвокатом, которая не проигрывает ни одно дело. Манипуляции адвоката такие умелые, что она заставляет людей врать прямо в зале суда, все потому, что она имеет патологическую манию выигрывать дела. Вместе с адвокатской деятельностью Аннализа практикует преподавательскую деятельность. Для своих студентов она ведет курс, который называется "Как избежать наказания за убийство". На нем она учит студентов трансформироваться их в тело убийцы и искать путь преступления и то, как скрыть доказательства виновности. В результате адвокат выбирает группу студентов, которых берет сразу к себе в адвокатскую контору, где они на практике проходят обучение. Студенты так увлекаются делом, что еще не замечают, как сами начинают нарушать закон.

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