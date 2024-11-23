П'ять сучасних серіалів, які варто подивитися до кінця осені

Детиктив, кримінал та пригоди - захоплюючі сюжети серіалів, які можна переглянути ввечері у себе вдома. Фокус підготував рекомендації від редації, які кможуть вам сподобатись.

Останній місяць осені підходить до завершення. Вечори стають все прохолодніші, а вечори перед екраном телевізору все традиційнішми. У такі моменти завжди виникає питання, що ж подивитися, коли вже все наче бачили? Фокус підготував підбірку серіалів, які рекомендує до перегляду.

"Паперовий будинок" (2017-2021)

Це іспанський серіал, який став дуже популярним у всьому світі. Він розповідає про групу злочинців, які під керівництвом Професора планують та вчиняють пограбування прямо перед носом у поліції. Вся команда грабіжників уміло втікає від ув'язнення.

"Берлін" (2023)

Іспанський серіал, який свого роду став продовженням історії одного із героїв основного серіалу "Паперовий будинок". У сюжеті головний герой, на ім'я Берлін збирає в Парижі команду грабіжників, щоб на очах у всього світу зробити одне з наймасштабніших пограбувань.

"Зовнішні Мілини" (2020)

Американський серіал жанру пригоди. Сюжет розвивається навколо групи підлітків та головного героя Джона Бі, які шукають скарби, які свого часу розшукував його батько. Підлітки так захоплюються пошуком, що стають фігурантами великої справи в які були задіяні безліч інших людей. Згодом у них з’являються проблеми з законом, все через те, що їх намагаються підставити, однак вони не здаються і продовжують шукати багатомільйонні коштовності.

"Люпен" (2021)

Це французький кримінальний телесеріал, який розповідає історію про відомого злодія і персонажа Арсена Люпена. Люпен відомий своєю винахідливістю та здібностями до виконання складних крадіжок і діяльності у світі злочину.

"Як уникнути покарання за вбивство" (2014-2020)

Це американський серіал у жанрі детектив. Сюжетна лінія розвивається навколо групи студентів, які вступили на юридичний факультет. Вони потрапляють на навчання до професорки Анналізи (Аннамей) Кітінг, яка є відомою практикуючою адвокаткою, яка не програє жодну справу. Маніпуляції адвокатки такі умілі, що вона примушує людей брехати прямо в залі суду, все через те, що вона має патологічну манію вигравати справи. Разом з адвокатською діяльністю Анналіза практикує викладацьку діяльність. Для своїх студентів вона веде курс, який називається "Як уникнути покарання за вбивство". На ньому вона вчить студентів трансформуватися їх в тіло вбивці та шукати шлях злочину і те, як приховати докази винуватості. У результаті адвокатка обирає групу студентів, яких бере одразу до себе в адвокатську контору, де вони на практиці проходять навчання. Студенти так захоплюються справою, ще не помічають, як самі починають порушувати закон.

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